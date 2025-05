شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان كان السينمائى عن فوز الفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة "Once Upon a Time In Gaza" للأخوان طرزان وعرب ناصر عن جوائز مسابقة نظرة ما بالدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث حصد الفيلم جائزة أفضل ممثل مناصفة بين طرزان وعرب ناصر.



الفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة

تجرى أحداث الفيلم فى غزة عام 2007 حول طالب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا فى بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطى فاسد وغروره المُتضخم.

كان ياما كان فى غزة إنتاج دولى مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. وهو من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر ومارى ليجراند، ويضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحى، المعروف بدور سامى فى فيلم "فرح"، ورمزى مقدسى (فيلم "اصطياد أشباح"، الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقى فى مهرجان برلين السينمائى الدولي)؛ ومجد عيد (فيلم "عنكبوت مقدس" الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقى فى مهرجان كان السينمائي)، وإنتاج رانى مصالحة ومارى ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لـ LYLY للإنتاج.

كما يضم الفيلم مدير التصوير كريستوف جرايلوت (فيلم "Ride Above")، والمونتيرة صوفى راين، الحائزة على جائزة أفضل مونتاج فى جوائز سيزار عن عملها فى فيلم "The First Day of the Rest of Your Life"، وموسيقى أمين بوحافة الذى عمل على عدة أفلام منها "الرجل الذى باع ظهره" و"أطياف".