محاولتا تسلل إلى منزل سلمان خان في باندرا والشرطة تتحرك

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شرطة مومباي القبض على شاب وفتاة في واقعتين منفصلتين، بعد محاولتهما التسلل إلى مقر إقامة نجم بوليوود سلمان خان في حي باندرا، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وبحسب التحقيقات، شوهد الشاب جيتيندرا كومار سينغ (23 عامًا) وهو يتجول قرب المبنى صباح الثلاثاء في تمام الساعة 9:45، قبل أن يُطلب منه المغادرة من قبل رجال الأمن.

لكن الشاب عاد لاحقًا في اليوم نفسه وتمكن من دخول المبنى عبر تتبّع إحدى السيارات، إلا أن الشرطة تدخلت سريعًا وألقت القبض عليه، واعترف سينغ خلال الاستجواب بأنه حاول الوصول إلى سلمان خان لمقابلته شخصيًا، وفي اليوم التالي، حاولت امرأة تُدعى إيشا تشابرا (32 عامًا) اقتحام المبنى ذاته، وتمكنت من الوصول إلى المصعد المؤدي إلى شقة النجم قبل أن يتم توقيفها من قبل الأمن وتسليمها إلى السلطات، وأكدت شرطة مومباي أن المتهمَين وُجّهت إليهما تهم التعدي على ممتلكات الغير، وأن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد دوافعهما وما إذا كانت هناك علاقة بين الحادثتين، وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة بسلمان خان، خاصة بعد حادث إطلاق نار وقع قرب مقر إقامته في أبريل 2023، والذي تبين أن منفذيه ينتمون إلى عصابة لورانس بيشنوي، التي سبق وهددته علنًا، وكان خان قد أدرج ضمن قائمة تضم عشرة أهداف رئيسية للعصابة، على خلفية قضية صيد الغزال الأسود التي تعود إلى عام 1998. ونتيجة لذلك، تم تشديد الإجراءات الأمنية حوله، بما في ذلك منحه حماية من الدرجة "Y-Plus" وتحديث منظومة الأمان في مقر إقامته.

السلطات الهندية تواصل التحقيق في الحادثتين لضمان عدم وجود تهديد مباشر، وسط تكتم من الفريق القانوني للنجم سلمان خان حتى اللحظة.