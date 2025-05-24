معجب يرمي هاتفه لتامر حسني على المسرح.. وهكذا كانت ردت فعل الأخير

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري تامر حسني حفله الغنائي الجديد بعنوان "Jukebox" مساء اليوم الجمعة في القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل واسع من محبيه.

وافتتح تامر أولى فقرات الحفل بمزيج من أبرز أغانيه مثل "هرمون السعادة"، "يا بنت الإيه"، "حلو المكان" و"معلمين"، وسط هتافات وتصفيق حار من الجمهور، وخلال الحفل، فاجأ أحد المعجبين تامر بإلقاء هاتفه المحمول على المسرح، ليمسكه الفنان مبتسمًا وسط أجواء من المرح، في لقطة عفوية خطفت أنظار الحاضرين، ويُعد هذا الحفل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ تم تصميمه بناءً على تصويت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك تامر متابعيه طوال الأيام الماضية خيارات الأغاني التي يرغبون في سماعها، والتي تنوعت بين البوب، الشعبي، والراب.

تضمن الحفل ثلاث فقرات غنائية شعبية مميزة، من بينها توزيع شعبي لأغنية "Come Back To Me"، بالإضافة إلى أغنية "المقص" من فيلمه المقبل "ريستارت" بمشاركة رضا البحراوي، إلى جانب أغنية جديدة بعنوان "قلّودة" يتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان أحمد بحر المعروف باسم "كزبرة".

شملت قائمة الأغاني التي قدمها تامر: كوكتيل من أغاني التسعينات، "ناسيني ليه"، "يانا يا مفيش"، "بنت الإيه"، "معلمين"، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيه الكلاسيكية.