شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة برفقة ابنتها تالا: أكون لك الأمان والسند والحضن الدافى لآخر لحظة من عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة صورا تجمعها بابنتها تالا، على صفحتها الخاصة بفيس بوك، وعلقت قائلة: "الدني حلوة.. بس بلحظة ممكن تغدرنا ونخسر أغلى الناس.. وفجأة بحس حالو الإنسان غريب والمكان اللي بيعيش في فاضي ومهجور.. الوطن مش قطعة أرض وتراب وحجر.. الوطن هو الإنسان اللي منحبو".

وأضافت: "انتي يا تالا يا حبيبة قلبي، انتي الحب اللي زرعناه أنا وبيك بهالأرض.. إنت النفس اللي رح يخليني كمّل هالطريق معك.. وروح بيك عايش فين، إيدي بإيدك وأختك حدك رح نكتب قصتنا ونحقق الأحلام اللي رسمناه سوا، أنا وبيك.. بوعدك يا عمري، كون إلك الأمان والسند والحضن الدافي لآخر لحظة من عمرى".



كارول وابنتها

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة نعت زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر الأربعاء الماضى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي.. حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.