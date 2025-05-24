شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن عن فوز موسم الرياض رسميا بجائزة Emmys فئة أفضل إعلان رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عن فوز موسم الرياض رسمياً بجائزة Emmys عن فئة "أفضل إعلان رياضي" في إنجاز تاريخي يُسجل للإبداع السعودي على الساحة العالمية، وذلك بالتعاون مع BigTime Creative Shop، كأول فوز لوكالة إبداعية في تاريخ الجائزة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.



وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، كشف مؤخراً عن صور من كواليس تصوير فيلم (The Seven Dogs)، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصورة على مشاهد مختلفة من العمل وتوضح إمكانيات مشاهد الأكشن فى الفيلم.

الفيلم قصة تركى آل الشيخ وفريق بيج تايم وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال على، ويشارك فى بطولته تارا عماد، هنا الزاهد، وهالة صدقى، وعدد كبير من الفنانين.