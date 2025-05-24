شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان فقط فى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

افتتح فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 مبكراً، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض أول أمس الأربعاء 21 مايو، أى قبل حلول عيد الأضحى بأسبوعين كاملين، والمفارقة فى هذا الموسم أنه سيشهد منافسة بين فيلمين فقط وذلك يحدث للمرة الأولى منذ سنوات.

استقر صناع السينما والقائمون على التوزيع السينمائي على طرح فيلمين فقط خلال الموسم، الأول هو "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز والذى انطلق بالفعل في دور العرض، والثاني هو ريستارت للنجم تامر حسنى والمقرر طرحه في السينما يوم الأربعاء المقبل 29 مايو، ويأتي ذلك رغم وجود عدد آخر من الأفلام الجاهزة للعرض، إلا أن التوزيع اختارت طرح هذه الأفلام بالتوالى خلال الأسابيع المقبلة.

تدور أحداث فيلم المشروع X حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، حيث يتضمن الفيلم رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: أمير كرارة، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور وابنتها توانا الجوهرى ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.