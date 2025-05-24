شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الجزائرى محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج والمنتج الجزائري البارز محمد لخضر حمينة، صاحب السعفة الذهبية العربية الوحيدة في مهرجان كان عن فيلمه الأيقونى وقائع سنين الجمر، تاركًا وراءه إرثًا سينمائيًا لا يُقدّر بثمن.

ويُعد محمد لخضر حمينة من أبرز رواد السينما الجزائرية والعربية، وُلد في 26 فيفري 1934 بمدينة المسيلة، بدأ مسيرته الفنية خلال الثورة الجزائرية، حيث انخرط في العمل السينمائي كوسيلة لنقل معاناة الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي. بعد الاستقلال، ساهم في تأسيس السينما الوطنية الجزائرية، وبرز كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو.