وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة صاحب أول سعفة ذهبية عربية بمهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:54 مساءً - رحل عن عالمنا المخرج والمنتج الجزائري البارز محمد لخضر حمينة، عن عمر ناهز 95 عامًا، وذلك في منزله بالعاصمة الجزائرية، بنفس يوم عرض النسخة المرممة من فيلمه الشهير "وقائع سنين الجمر" في مهرجان كان 2025، بمناسبة مرور 50 عاما على تتويجه كأول مخرج عربي بجائزة السعفة الذهبية.

ويُعد محمد لخضر حمينة من أبرز رواد السينما الجزائرية والعربية، وُلد في 26 فبراير 1934 بمدينة المسيلة، بدأ مسيرته الفنية خلال مسيرة التحرير الجزائرية، حيث انخرط في العمل السينمائي كوسيلة لنقل معاناة الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي.

ساهم محمد لخضر حمينة في تأسيس السينما الوطنية الجزائرية، وبرز كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو.

اشتهر محمد لخضر حمينة بفيلمه الشهير «العاصفة» (Vent de Sable)، الذي دارت أحداثه في ولاية الوادي، كما حفر اسمه عالميًا بفوزه بالسعفة الذهبية من مهرجان كان عام 1975 عن فيلمه الشهير «وقائع سنين الجمر»، ليصبح أول عربي وأفريقي ينال هذه الجائزة.

وقد شكّل حمينة علامة فارقة في تاريخ السينما، بفضل مشاركاته المتعددة في مهرجانات سينمائية كبرى، وحصده لعدد من الجوائز الدولية التي كرّست مكانته كأحد رموز الفن السابع في العالم العربي والقارة الأفريقية.

أحداث فيلم وقائع سنوات الجمر

ويعد الفيلم الجزائري "وقائع سنوات الجمر" أول فيلم عربي وأفريقي يحصل على جائزة السعفة الذهبية، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الدرامية التاريخية تم إنتاجه عام 1975.

وتدور أحداث فيلم "وقائع سنوات الجمر" من خلال استعراض لتفاصيل حرب استقلال الجزائر من وجهة نظر الفلاحين، وقد دارت الأحداث من فترة الثلاثينيات حتى العام 1954 حيث يتتبع حياة الفلاح أحمد والذي ينضم إلى إحدى الحركات الوطنية.

ويستعرض الفيلم كفاح الجزائريين للحصول على الإستقلال من خلال سرد 6 فصول وهي: "سنوات الرماد – 1939، سنوات الجمر – 1942، سنوات النار – 1945، سنوات الثورة – 1948، سنوات المقاومة – 1952، سنوات الأمل – 1954".

يُمكنكم قراءة: فيلم "من الغبار" يحصد جائزة أفضل عمل غامر في مهرجان كان السينمائي 2025

وشارك ببطولة الفيلم الجزائري " وقائع سنوات الجمر" الممثل اليوناني يورغو فوياجيس، محمد لخضر حمينة، حج اسماعيل محمد الصغير، ليلى شنا، الشيخ نور الدين، الممثل الفرنسي فرانسوا مايستر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».