إعلان جوائز مسابقة "نظرة ما" بـ مهرجان كان السينمائي 2025 .. القائمة الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:54 مساءً - إنطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز مسابقة "نظرة ما" والمُقامة ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025، وإفتتح الحفل المُخرج الفرنسي تيري فريمو المُدير الفني لمهرجان كان السينمائي الدولي بتوجيه التحية للفنان جون سي رايلي والذي يُشارك في المسابقة من خلال تجسيد بطولة فيلم "Testa o croce".

الأفلام وصُناعها الفائزين بجوائز مُسابقة "نظرة ما"

وبدأ الحفل بعرض مقطع فيديو للأفلام المُشاركة بمسابقة "نظرة ما"، وعقب ذلك تم تكريم فريق تنظيم المُسابقة في المهرجان مثل المُعتاد كل عام.

يُمكنكم قراءة: سماء بلا أرض فيلم افتتاح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي

وقد تم خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "نظرة ما" عن منح جائزة الإخراج للمُخرجين الفلسطينيين الأخوين طرزان، عرب ناصر عن فيلم "كان ياما كان في غزة" وإستقبل الحضور إعلان الجائزة بحفاوة شديدة.

كما تم الإعلان عن فوز الممثلة Cléo Diara بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن مُشاركتها ببطولة فيلم "I Only Rest in the Storm"، كما فاز بجائزة أفضل ممثل الفنان فرانك ديلان عن مُشاركته ببطولة فيلم "Urchin"، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو لـ هاري لايتون عن فيلم "Pillion" فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى سيمون موسا سيتو عن فيلم "A Poet".

كما حصد جائزة "نظرة ما" أفضل فيلم "The Mysterious Gaze of the Flamingo" لـ دييغو سيسبيديس.

تفاصيل مُسابقة نظرة ما بـ مهرجان كان السينمائي 2025

يُذكر أن لجنة تحكيم مُسابقة "نظر ما" بالدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025 ترأستها المخرجة البريطانية الشهيرة وكاتبة السيناريو والمصورة السينمائية مولي مانينغ ووكر Molly Manning Walker وضمت لجنة التحكيم كل من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية السويسرية لويز كورفوازييه، والكرواتية فانيا كالودجيرسيك، مديرة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الإيطالي روبرتو مينرفيني، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت.

https://www.instagram.com/p/DJCO5yOIOYF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJCO5yOIOYF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJCO5yOIOYF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان قد تم اختيار 20 فيلماً للمُشاركة بالمسابقة من بينها تسعة أفلام أولى، وعلقت مولي مانينغ ووكر عن ترَؤّسها اللجنة قائلة: "يشرفني كثيراً العودة إلى كان كرئيسة لجنة تحكيم (نظرة ما)، سيظل هذا الاختيار خالداً في قلبي، لقد غيّرت مشاركتي فيه عالمي حقاً، أتطلع بشوق لاكتشاف الأفلام التي تُشكّل جوهر السينما الجديدة".

وتابعت قائلة: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، أشعر بأن السينما مفتاحٌ لجمعنا معاً، وتمكيننا من الشعور والتواصل مع بعضنا البعض، للهروب من الواقع، والتساؤل، والتعرف إلى بعضنا البعض، أنا متحمسة لخوض هذه الرحلة مع أعضاء لجنة التحكيم الآخرين، فأنا أعلم أنها ستكون مغامرةً رائعةً للهروب إلى عوالم صانعي الأفلام".

وجاءت الأفلام المُشاركة بمُسابقة "نظرة ما" كالتالي:

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes

My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr

Urchin, Harris Dickinson

Eleanor the Great, Scarlett Johansson

Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser and Arab Nasser

Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa

Meteors, Hubert Charuel

Pillion, Harry Lighton

L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE by Stéphane DEMOUSTIER

HOMEBOUND by Neeraj GHAYWAN

TÔI YAMANAMINO HIKARI by ISHIKAWA Kei

(A PALE VIEW OF HILLS)

THE PLAGUE by Charlie POLINGER | 1st film

PROMISED SKY by Erige SEHIRI

LE CITTÀ DI PIANURA by Francesco SOSSAI

(THE LAST ONE FOR THE ROAD)

TESTA O CROCE? by Matteo ZOPPIS, Alessio RIGO DE RIGHI

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».