نيللي كريم تكشف كواليس فيلم بروفة فرح بمشاركة لبلبة وانتصار

انضمام لبلبة وانتصار لأسرة فيلم "بروفة فرح"

نيللي كريم مع لبلبة وانتصار والمخرجة أميرة نادر - الصورة من استوري حساب نيللي كريم على إنستغرام

نيللي كريم مع لبلبة وانتصار - الصورة من استوري حساب نيللي كريم على إنستغرام

لبلبة تترقب فيلم "الجواهرجي" مع محمد هنيدي

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:54 مساءً - تواصل الفنانةتصوير فيلمها الجديد "" الذي كان يحمل في البداية اسم "" قبل تغييره، ويجمعها بالفنانللمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "" الذي تم عرضه في2022، وكذلك فيلم "" المقرر عرضه قريباً.نيللي كريم كشفت عن كواليس جديدة من أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "" الذي احتفلت ببدء تصويره يوم الثلاثاء الماضي، حيث نشرت نيللي عبر خاصية استوري على حسابها بموقع إنستغرام، صورتين من كواليس الفيلم تجمعها بالفنانتين لبلبة وانتصار بعد انضمامها إلى أسرة العمل الذي يشارك في بطولته شريف سلامة وعادل كرم وتخرجه أميرة دياب.يمكنكِ قراءة.. موسم سينمائي قوي لـ نيللي كريم: أدوار متعددةتعيش نشاطاً سينمائياً ملحوظاً، حيث تنتظر عرض فيلم "" في المسابقة الدولية ضمن فعاليات، التي تقام في نيويورك الشهر المقبل، وفي الوقت نفسه تترقب طرح فيلم آخر في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو "" الذي انتهت من تصويره قبل شهور، و تظهر في أحداثه بدَور أم لـ4 شباب كبار.جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانةفي السينما فيلم "" الذي عُرض في دور السينما يوم 31 أكتوبر الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، وإخراج أيتن أمين، فيما تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي والمقرر انطلاقه في صالات السينما في موسم صيف 2025.تابعي المزيد.. مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه العاشر.. نجمات أمفار يخطفن الأنظار قبل الختامأما الفنانةفتعيش حالة من التوهج الفني في الفترة الحالية، حيث تعمل على تصوير أكثر من عمل سينمائي جديد، أبرزها فيلم "" مع محمد إمام وشيكو ويسرا اللوزي ويارا السكري وإخراج حسين المنباوي، و"" مع يسرا وماجد المصري ودرة وياسمين رئيس ومحمود البزاوي ودنيا سامي، إضافة إلى فيلم "" الذي تشارك في بطولته إلى جانب بيومي فؤاد، مي كساب، وسامي مغاوري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».