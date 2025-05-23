نيللي كريم تكشف كواليس فيلم بروفة فرح بمشاركة لبلبة وانتصار

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:54 مساءً - تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد "بروفة فرح" الذي كان يحمل في البداية اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمعها بالفنان شريف سلامة للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، وكذلك فيلم "هابي بيرث داي" المقرر عرضه قريباً.
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نيللي كريم تعيش نشاطاً سينمائياً ملحوظاً، حيث تنتظر عرض فيلم "هابي بيرث داي" في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبكا السينمائي في دورته الـ24، التي تقام في نيويورك الشهر المقبل، وفي الوقت نفسه تترقب طرح فيلم آخر في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو "صيف 67" الذي انتهت من تصويره قبل شهور، و تظهر في أحداثه بدَور أم لـ4 شباب كبار.
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أما الفنانة انتصار فتعيش حالة من التوهج الفني في الفترة الحالية، حيث تعمل على تصوير أكثر من عمل سينمائي جديد، أبرزها فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو ويسرا اللوزي ويارا السكري وإخراج حسين المنباوي، و"الست لما" مع يسرا وماجد المصري ودرة وياسمين رئيس ومحمود البزاوي ودنيا سامي، إضافة إلى فيلم "آخر رجل في العالم" الذي تشارك في بطولته إلى جانب بيومي فؤاد، مي كساب، وسامي مغاوري.
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انضمام لبلبة وانتصار لأسرة فيلم "بروفة فرح"نيللي كريم كشفت عن كواليس جديدة من أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "بروفة فرح" الذي احتفلت ببدء تصويره يوم الثلاثاء الماضي، حيث نشرت نيللي عبر خاصية استوري على حسابها بموقع إنستغرام، صورتين من كواليس الفيلم تجمعها بالفنانتين لبلبة وانتصار بعد انضمامها إلى أسرة العمل الذي يشارك في بطولته شريف سلامة وعادل كرم وتخرجه أميرة دياب.
يمكنكِ قراءة.. موسم سينمائي قوي لـ نيللي كريم: أدوار متعددة
نيللي كريم تعيش نشاطاً سينمائياً ملحوظاً، حيث تنتظر عرض فيلم "هابي بيرث داي" في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبكا السينمائي في دورته الـ24، التي تقام في نيويورك الشهر المقبل، وفي الوقت نفسه تترقب طرح فيلم آخر في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو "صيف 67" الذي انتهت من تصويره قبل شهور، و تظهر في أحداثه بدَور أم لـ4 شباب كبار.
لبلبة تترقب فيلم "الجواهرجي" مع محمد هنيديجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لبلبة في السينما فيلم "آل شنب" الذي عُرض في دور السينما يوم 31 أكتوبر الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، وإخراج أيتن أمين، فيما تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي والمقرر انطلاقه في صالات السينما في موسم صيف 2025.
https://www.instagram.com/p/DA3esPloupc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DA3esPloupc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DA3esPloupc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد.. مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه العاشر.. نجمات أمفار يخطفن الأنظار قبل الختام
أما الفنانة انتصار فتعيش حالة من التوهج الفني في الفترة الحالية، حيث تعمل على تصوير أكثر من عمل سينمائي جديد، أبرزها فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو ويسرا اللوزي ويارا السكري وإخراج حسين المنباوي، و"الست لما" مع يسرا وماجد المصري ودرة وياسمين رئيس ومحمود البزاوي ودنيا سامي، إضافة إلى فيلم "آخر رجل في العالم" الذي تشارك في بطولته إلى جانب بيومي فؤاد، مي كساب، وسامي مغاوري.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».