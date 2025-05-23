أول ظهور لأحمد السقا بعد إعلان انفصاله عن مها الصغير

ميرنا وليد - بيروت - في أول ظهور له بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، شارك الممثل المصري أحمد السقا في احتفال خاص بعيد ميلاد الممثلة أسماء جلال، حيث بدا بجسد نحيف ولافت للأنظار، وظهر متفاعلاً مع أجواء المناسبة وسط عدد من أصدقائه، وكان السقا قد أعلن انفصاله الرسمي عن مها الصغير فجر الأربعاء، من خلال منشور عبر حسابه، أكد فيه أن الانفصال تم بناءً على رغبة زوجته السابقة، وأنه يكن لها كل الاحترام، مضيفاً: "أتمنى لها التوفيق والستر، وإذا أرادت الحديث عن الأسباب فذلك قرارها وحدها"، وتفاعل عدد كبير من الممثلين مع إعلان السقا، من بينهم إيهاب فهمي، راندا البحيري، ومحمد علي رزق، معربين عن دعمهم له واحترامهم للطريقة التي اختار بها إعلان الخبر.



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