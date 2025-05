شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفلته jukebox المقامة حاليا فى القاهرة الجديدة، بصعود النجمة نيللى كريم ليصفق لها الجميع فى حماس شديد، وغنت معه "يا بنت الإيه" على طريقة الهيب هوب، وبعد الأغنية وجه تامر التحية لها قائلا: "صقفة كبيرة أوى للنجمة نيللى كريم".



تامر حسنى ونيللى كريم



وبدأ النجم تامر حسنى أول فقرة فى حفلته jukebox المقامة حاليا فى القاهرة الجديدة، بميكس لأغانيه وسط هتاف الجمهور والتصفيق له، ومن الأغانى "هرمون السعادة" و"يا بنت الإيه" و"حلو المكان" و"معلمين"، وتفاجأ تامر بإلقاء أحد محبيه موبايله على المسرح ليمسكه تامر ويضحك.

وتقام الحفلة لأول مرة فى الشرق الأوسط على طريقة تصويت الجماهير، حيث شارك تامر حسنى متابعيه على مدار الأيام الماضية تصويتات لأنواع الأغانى التى سيغنيها فى الحفل والتى تنوعت بين بوب وشعبى وراب.

والحفل يقام على 3 فقرات من الغناء الشعبي، في حفله الأول "Jukebox"، إحداها هي عبارة عن إعادة توزيع لأغنية come back to me بـ"توزيع شعبي"، والثانية أغنية فيلمه المُرتقب "ريستارت"؛ "المقص" مع شريكه في الأغنية رضا البحراوي، والثالثة أغنية جديدة بعنوان "قلّودة" يتعاون فيه للمرة الأولى مع المغني والممثل أحمد بحر المعروف بـ "كزبرة".

وجاءت القائمة الآتي: كوكتيل تسعيناتي، ناسيني ليه، بنت الإيه، يانا يامفيش، معلمين، كلاسيك.

وكان النجم تامر حسني قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، هنا الزاهد، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.