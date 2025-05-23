عليا بهات تسجل أول حضور بمهرجان كان السينمائي وتنضم لهؤلاء النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:20 مساءً - في اليوم قبل الأخير من انتهاء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي الذي بدأ يوم 13 مايو الجاري، لا تزال السجادة الحمراء أمام قصر المهرجانات تستقبل نخبة من أشهر وأبرز مشاهير العالم من فنانين ونجوم ومؤثرين في صناعة الترفيه، الذين كانت في مقدمتهم نجمة بوليوود عليا بهات.

عليا بهات في مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى

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على الرغم من أن عليا بهات ظهرت كثيراً في العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، إلا أنها لم تسجل أي حضور في مهرجان كان السينمائي على مدار مشوارها الفني، وقد شهد اليوم الحضور الأول لنجمة بوليوود لحضور العرض الخاص لفيلم Mastermind (العقل المدبر).

وكان من بين أبرز ضيوف السجادة الحمراء في اليوم قبل الأخير النجمة فيولا ديفيس، جيليان أندرسون، إيل فانينغ، إيمي جاكسون، كوكو روتشا، ليون هاني، ماهلاغا جابيري، بالإضافة لأبطال الفيلم وأعضاء لجنة تحكيم نظرة ما، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة الليلة.

نجمات بوليوود في مهرجان كان السينمائي

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لم يقتصر حضورمشاهير بوليوود في مهرجان كان السينمائي على عليا بهات فقط، فقد سبق وحضر العديد من النجوم والنجمات منهم آيشواريا راي التي سجلت حضورها في النسخة الـ 78 من المهرجان لعرض فيلم "The History of Sound"، المشارك في المسابقة الرسمية. أيضاً كان في قائمة الحضور جانفي كابور التي انضمت لباقس فريق فيلم Homebound- المشارك في قسم نظرة ما- إيشان خاطر وفيشال جيثوا، نيراج غيوان، كاران جوهر.

ومن بين قائمة حضور بوليوود في المهرجان أيضاً أديتي راو حيدري، جاكلين فرنانديز، نيتانشي جويل، سيمي جاروال.

قصة فيلم Mastermind

تدور أحداث الفيلم حول موني عام 1970، عندما يتجول هو ورفاقه في متحف في وضح النهار ويسرقون أربع لوحات. وعندما يتبين أن الاحتفاظ باللوحات أصعب من سرقتها، يُجبر موني على الفرار.

الفيلم من بطولة جوش أوكونور في دور جيمس بلين موني، ألانا هايم، جون ماغارو، هوب ديفيس، بيل كامب. والفيلم من تأليف وإخراج كيلي ريتشاردت.

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