ستيفاني عطالله تودّع العزوبية مع صديقاتها.. هكذا وثقت اللحظات السعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:20 مساءً - في أجواء مليئة بالفرح وبأسلوب شخصي مرح، ودعت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله العزوبية، وذلك قبل احتفالها بزفافها والمقرر إقامته غدًا السبت الموافق 24 مايو على الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف باسم "زاف" في العاصمة اللبنانية بيروت.

هكذا ودعت ستيفاني عطالله العزوبية!

احتفلت الفنانة اللبنانية سيتفاني عطالله بتوديع العزوبية مع صديقاتها وعائلتها بأسلوب مرح ومليء بالحب والمرح وذلك قبل احتفالها غدًا بزفافها، ووثقت هذه اللحظات من خلال نشر عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت ستيفاني عطالله وهي ترتدي ملابس بيضاء وطرحة العروس، وسيطرت على الصور الأجواء الصيفية المبهجة، حيث التقطت الصور هي وصديقاتها من أمام حمام السباحة، وارتدت صديقاتها ملابس موحدة وتي شيرت من اللون الأبيض عليه صور متنوعة للعروسين.

كما ظهرت وهي تجلس داخل بالون كبير على شكل خاتم زواج، فيما كانت تضحك وتستمتع بوقتها مع صديقاتها والتقطت الصور التذكارية مع والديها وصديقاتها مع ديكورات احتفالية تناسب اجواء الحفل، وعلقت على الصور قائلة : "سأكون العروس".

https://www.instagram.com/p/DKAJb35i7PS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKAJb35i7PS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKAJb35i7PS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أطلعوا على Joy Awards 2024: هكذا عاشت ستيفاني عطا الله لحظة فوز مسلسل كريستال بجائزة المسلسل المفضل

خطوبة ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

كانت ستيفاني عطالله وجوزيف عبود قد احتفلا مع بداية هذا العام 2025، بخطوبتهما، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير بثته ستيفاني عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهر من خلاله الثنائي وهما يحتفلان بهذه المناسبة السعيدة بأكثر من طريقة تارة ما بين أداء رقصات استعراضية و العزف على الآلآت الموسيقية وتارة أخرى ظهرا فيها أمام قالب حلوى كبير، و ذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة والفرحة.

رومانسية ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

وكشفت ستيفاني عطالله من خلال تعليقها على مقطع الفيديو الذي نشرته عن مشاعرها الفياضة تجاه "زاف" المليئة بالحب والرومانسية قائلة: "انت الأفلام والموسيقى والالهام بكل دقيقة. انت كلّ الاشياء اللي بدي اياها من هالدنيا كلها ونقطة على السطر".

وأضافت " منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، عرفت أن حياتي لن تكون كما كانت. لا أريد أبدًا أن أقضي يومًا دون رؤيتك أو سماع صوتك. لم أؤمن أبدًا بالحب غير المشروط قبل أن ألتقي بك".

واختتمت تعليقها " أنا سعيدة جدًا لأنني وافقت على الحياة مع أفضل صديق لي. هذه الأغنية تعبر عن كل ما نشعر به تجاه بعضنا البعض، وأيضًا، لكل من يؤمن بالحب. أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والضحك. شكرًا لك على الاحتفال بحبنا معنا، لقد خطبنا".

وجاء ذلك بالتزامن مع أطلاق الثنائي ستيفاني عطالله وجوزيف عبود أغنيتهما والتي جاءت بعنوان "مصرف أحلام" والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".

وتضمنت الأغنية العديد من اللقطات السعيدة، والتي لخصت قصة الحب التي تجمعهما أبرزها هي لحظة طلب "زاف" الزواج من ستيفاني، حيث قابلت هذا الأمر بسعادة بالغة.

وبدأ الكليب بظهور ستيفاني وغنائها "لو كان في مصرف أحلام كنت بحوِّلَّك كل الأحلام إللي بحسابي ، اصرفها ع كيفك حقق أحلامك بس وعدني تبقى تتذكرني بغيابي".

ليرد عليها زاف في المقطع الذي يليه " لو كان في شركة أحلام كنت ملكت الأسهم كلها وهديتك ياها، ارميني بسهم وخلّيني أهواكي".

يمكنكم قراءة آخرهم جميلة عوض.. نجوم وقعوا في الحب خلال تصوير أعمالهم الفنية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».