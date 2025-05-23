هشام ماجد يستعين بأشغال شقة جدًا ويهنئ أسماء جلال بيوم ميلادها بهذه الطريقة!

هكذا هنأ هشام ماجد أسماء جلال بيوم ميلادها!

احتفال هشام ماجد بيوم ميلاد أسماء جلال - الصورة من حسابه على إنستغرام

أسماء جلال تعبّر عن فرحتها بيوم ميلادها

View this post on Instagram A post shared by Asmaa Galal أسماء جلال (@asmaa_galal)

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

نشاط سينمائي

فقرة الساحر أحدث الأعمال الدرامية لـ أسماء جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:20 مساءً - وسط أجواء مبهجة، احتفلت النجمةبيوم ميلادها، برفقة عدد من أصدقائها والمقربين منها، ووثقت تلك اللحظة السعيدة بصور وفيديوهات قصيرة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة التابعة لحسابها الشخصي على "إنستغرام".ومن جانبه، حرص الفنانعلى تهنئتها بيوم ميلادها بطريقته الخاصة، مستعينًا بمسلسل "أشغال شقة جدًا" والذي جمعهما في شهر رمضان الماضي 2025.شارك النجمصورة جمعته بالفنانةمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، وذلك احتفالًا بيوم ميلادها وعلق على الصورة مستعينًا بـ "الأفيه" الشهيرة التي استخدمته أسماء في مسلسلهما "أشغال شقة جدًا"، وكتب على الصورة "عيد ميلاد سيدة الفي جيه".وظهرتفي حفل يوم ميلادها، مرتدية فستاناً قصيراً وردي اللون وهي ترقص وتغني كنوع من أنواع التعبير عن سعادتها بهذا اليوم؛ وقد حضر الحفل عدد من نجوم الفن من بينهم نجوم الفن آسر ياسين، هشام ماجد، أحمد فهمي، مصطفى غريب، أمير شاهين وزوجته، أحمد رزق، المنتج محمد حفظي، حمدي الميرغني، وأوس أوس.كما حضر أيضًا، عمرو يوسف، أحمد السقا، فيدرا، فدوى عابد، علي ربيع، مايان السيد، نجلاء بدر، مريم الخشت وآخرون، كما أوضحت الصور إحياء المطرب توليت للحفل الذي شهد قيام أسماء جلال بالرقص والغناء فيه، وارتدت نفس قناع توليت.أطلعوا على أسماء جلال تعود للسينما بـ 4 أفلام جديدة بعد النجاح في دراما رمضان 2025تعيش حالياً نشاطاً فنياً كبيراً على المستوى السينمائي، حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين، الأول هو "السلم والثعبان : أحمد وملك" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمامويشارك في العمل، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.تواصل أيضاً تصوير فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنانوعدد عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.، وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف.وفي نفس السياق، تشاركفي بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيمحيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.يذكر، آن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتهاهو مسلسل " فقرة الساحر"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمى" وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها."فقرة الساحر" مسلسل قصير مكون من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.من جهة أخرى حققت مع النجم هشام ماجد نجاحاً كبيراً بمسلسل "أشغال شقة جداً"، والذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عندما عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2025. العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان من أبرزها الهضبة عمرو دياب، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، تامر حسني، نيللي كريم، وهند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم من النجوم.وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي- هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين- أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.يمكنكم قراءة أسماء جلال تتحدث عن الصداقات داخل الوسط الفني .. ما علاقة أمينة خليل وآسر ياسين!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».