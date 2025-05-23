أبرز نجمات بوليوود على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:20 مساءً - شهدت الدورة الـ78، لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025، والتي افتُتحت 13 مايو وتستمر حتى 24 مايو، حضوراً لمُختلف الثقافات والعديد من الجنسيات، والأفلام التي تنتمي لفئات مختلفة وكذلك بلاد مختلفة. وكان للسينما الهندية تأثيرٌ واضح خلال فعاليات المهرجان، سواء بالمشاركة في الأفلام أو بلجان التحكيم. وإذا تحدثنا عن الهند، لا يُمكن أن نَغفل عن مشاركة نجمات بوليوود على السجادة الحمراء للدورة الحالية، التي كانت مُميزة وساحرة، اللواتي خطفن الأنظار بأناقتهن وثقافتهن المُنعكسة في أزيائهن.

عليا بهات

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في اليوم قبل الأخير من انتهاء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، سجلت عليا بهات حضورها الأول للمهرجان لرد كاربت فيلم العقل المدبر Mastermind، وانضمت للعديد من النجوم منهم فريق عمل الفيلم؛ ألانا هايم، جون ماغارو، بالإضافة لأعضاء لجنة تحكيم نظرة ما، وأيضاً من النجوم فيولا ديفيس، جيليان أندرسون، إيل فانينغ، إيمي جاكسون، كوكو روتشا، ليون هاني، ماهلاغا جابيري، والمزيد.

آيشواريا راي

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بالطبع، تأتي مُشاركة نجمة بوليوود آيشواريا راي، البالغة من العمر 51 عاماً، في المركز الأول. ليس فقط لإطلالتها المميزة، ومسيرتها الفنية الكبيرة، وشهرتها العالمية؛ بل لأنها من أكثر نجمات الهند بل والعالم حضوراً للمهرجان بشكل متتالٍ.

ووصلت آيشواريا راي إلى مدينة كان الفرنسية، أمس الأول، بينما أطلت على الجمهور أمسِ، بحضورها السجادة الحمراء لفيلم "The History of Sound"، المشارك في المسابقة الرسمية.

وارتدت راي ساري هندياً باللونين العاجي والذهبي، ومازحت المصورين على السجادة الحمراء ببعض الحركات التي تُعبّر عن الثقافة الهندية، ولطالما كانت راي مُعتزة بثقافة بلادها.

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ويُذكر أن هذا هو الحضور الثاني والعشرون على التوالي لآيشواريا، وتحضر راي المهرجان هذا العام كسفيرة عالمية لإحدى العلامات التِجارية التجميلية.

وتحتفل العلامة التِجارية بعامها الثامن والعشرين في مهرجان كان السينمائي عام 2025. وموضوع هذا العام هو "الأضواء، الجمال، والحركة". وستنضم آيشواريا إلى سفراء العلامة المعروفين الآخرين في هذا الحدث.

وتضم قائمة السفراء العالميين الحاضرين أسماءً لامعةً مثل: إيفا لونغوريا، فيولا ديفيس، جين فوندا، آغا نعومي كينغ، آندي ماكدويل، سيمون آشلي، إيل فانينغ، بيبي فيو، وإيسولت.

جانفي كابور

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الممثلة الهندية جانفي كابور، 28 عاماً، هي الأخرى خطفت الأنظار بحضورها كضيفة بمهرجان كان السينمائي، وتعَد هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها المهرجان، ورغم ذلك خطفت كابور الأنظار، وتصدّرت إطلالتها وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث اختارت هي الأخرى إطلالة مستوحاة من الثقافة الهندية.

واعتبر رواد السوشيال ميديا أن إطلالة جانفي كابور كانت تكريماً واضحاً لوالدتها سريديفي- التي تُوفيت في فبراير من عام 2018- حيث رأى رواد السوشيال ميديا إطلالتها مستوحاة من والدتها الراحلة.

وظهرت جانفي كابور بالمهرجان، يوم 20 مايو، تحديداً لحضور العرض الخاص لفيلم Homebound، للمخرج الهندي نيراج غايَوان.

كما التقطت الصور مع نجمي الفيلم المشارك في قسم نظرة ما: إيشان خاطر، وفيشال جيثوا، بالإضافة لمخرج العمل، والمنتج كاران جوهر. وانضم مارتن سكورسيزي إلى فريق العمل كمنتج تنفيذي للفيلم.

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جاكلين فرنانديز

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شاركت النجمة الهندية جاكلين فرنانديز، 39 عاماً، يوم 15 مايو، في حفل "المرأة في السينما" الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في كاب دانتيب، بفرنسا، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، وارتدت فستاناً أحمر ساحراً.

وعلّقت فرنانديز على هذا الحدث عبْر صفحتها الرسمية على إنستغرام: "ناقشنا في ندوة المرأة في السينما، العديد من لحظات تحدياتنا وفرحنا وأحلامنا معاً، ويا له من أمرٍ مذهل، كيف يمكن للسينما أن توحّدنا سوياً".

وانتشرت لها العديد من الصور مع نجمات عربيات، على رأسهن الفنانة أمينة خليل التي تم تكريمها في الحفل، والفنانة يسرا.

بارول جولاتي

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ظهرت الممثلة الهندية بارول جولاتي، 30 سنة، سيدة الأعمال المقيمة في دبي، في مهرجان كان السينمائي لأول مرة، خلال العرض الأول لفيلم "إيدينجتون". من إخراج "آري أستر". وبطولة: "خواكين فينيكس"، و"إيما ستون"، و"بيدرو باسكال".

وارتدت فستاناً أسود كلاسيكياً، متوسط الطول بفتحة صدر على شكل قلب، مصنوعاً بدقة من شعر مضفّر.

شاليني باسي

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الفنانة والناشطة شاليني باسي، هي الأخرى خطفت الأنظار في حفل دار Chopard للمجوهرات، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من النجمات، من بينهن: ياسمين صبري، وهالي بيري.

وارتدت فستاناً باللون الأزرق الداكن من تصميم اللبنانية نور فتح الله، مزيّناً بأحجار الألماس من دار Chopard.

نانسي تياغي

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للمرة الثانية على التوالي، ظهرت مصممة الأزياء الهندية الشابة نانسي تياغي، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وارتدت فستاناً أزرق فاتحاً، مستوحًى من بوليوود. وقد استغرقت خياطته أكثر من شهر حسب زعمها.

يُذكر أن تياغي، ظهرت لأول مرة في كان 2024 بفستان وردي جميل من تصميمها وخياطتها أيضاً.

أديتي راو حيدري

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تألّقت أديتي راو حيدري على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2025، يوم 20 مايو؛ حيث حضرت السجادة الحمراء لفيلم "فوري"، وارتدت فستاناً أسود أنيقاً.

أما في إطلالتها الأولى بالمهرجان؛ فاختارت ساري حريرياً أحمر سادة باللون الأحمر.

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