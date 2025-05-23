طوني عيسى وزوجته يحتفلان بذكرى زواجهما وسط أجواء رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:20 مساءً - نشرت أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى صوراً عبر حسابها على إنستغرام شاركتها أيضاً مع زوجها عبر حسابه على إنستغرام من احتفالهما بذكرى زواجهما الرابعة وسط أجواء خيّمت عليها الرومانسية.

طوني عيسى وأمونة عيد وتبادل عبارات الحب والتهنئة

ظهرت أمونة عيد في الصور بجانب زوجها الفنان طوني عيسى وهما يحتفلان بذكرى زواجهما الرابعة في أحد المطاعم وأمامهما قالب حلوى على شكل قلب باللون الأبيض تزين بقلوب حمراء. وعلقت أمونة عيد على الصور بعبارات تتضمن الكثير من الحب والرومانسية قائلة: "قبل أربع سنوات، قلنا نعم، وكانت رحلة رائعة حقاً. لقد جلبت الكثير من الحب والسعادة إلى حياتي! ذكرى زواج سعيد يا حبيبي".

بدوره ردّ طوني عيسى على منشور زوجته بطريقة مماثلة من خلال التوجه لها بعبارات من الحب والثناء على الدور المهم الذي تلعبه بوجودها في حياته قائلاً لها:" إلى زوجتي الرائعة، حبكِ هو مصدر قوتي في كل ما أفعله. ضحكتكِ تُنير أحلك أيامي، ووجودكِ يُحوّل حتى العادي إلى ذكرى لا تُنسى. أنتِ لستِ فقط قلب هذا الزواج، بل أنتِ روح عائلتنا. ذكرى زواج رابعة سعيدة يا حبيبتي".

وقد تلقى طوني وأمونة الكثير من التهاني متمنين لهما سنوات زواج سعيد قادمة. ومن بين المهنئين الفنانة داليدا خليل التي وضعت لهما قلبين باللون الأحمر دلالة على حبها لهما، كما تمنت لهما الفنانة جيسي عبده ذكرى زواج سعيدة. أما الفنانة ريتا حايك فكتبت "أحبكما كليكما". وكان لافتاً الحساب الرسمي الخاص بابنتهما تاليا على إنستغرام حيث كتبت لهما "أحبكما كثيراً أمي وأبي".

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فوز طوني عيسى بالانتخابات البلدية وزوجته أبرز الداعمين له



على صعيد آخر، كان الفنان طوني عيسى أحرز فوزاً في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً في لبنان حيث فاز بعضوية المجلس البلدي لبلدته عمشيت. وقد أحرزت اللائحة الانتخابية "أمل عمشيت" المنتسب طوني إليها فوزاً كبيراً في ظل تحقيق طوني نسبة كبيرة من الأصوات في اللائحة.

مقابل هذا الفوز، تلقى الفنان طوني عيسى العديد من التهاني من الناخبين وجمهوره والفنانين وزوجته أمونة عيد الداعمة الأكبر له حيث عبّرت عن فرحتها بتحقيق زوجها طوني عيسى فوزاً في المجلس البلدي. وقد نشرت عبر حسابها على إنستغرام الصورة الرسمية لطوني لترشحه للانتخابات وأرفقتها بتعليق هنأته من خلاله قائلة" لقد كان طموحك عاليًا، ووصلت إلى القمة - الأول على القائمة! فخورة بك يا حبيبي! تهانينا لزوجي على هذا الفوز المستحق! لقد رأيت شغفك ومثابرتك بأم عيني، والآن ستراهما المدينة بأكملها! هذه مجرد بداية العمل الرائع الذي ستقوم به - عمشيت محظوظة بك!".

وقد حظي منشور أمونة بالكثير من الإعجاب والمباركة من جمهور طوني وزملائه الفنانين حيث علقت الفنانة جيسي عبده "الف مبروك". فيما كتبت الفنانة رانيا عيسى التي تحمل نفس اسم عائلة طوني" مبروك ابن عمي". وكان لافتاً التهنئة الموجهة من الحساب الرسمي لتاليا ابنة الفنان طوني عيسى "مبروك بابا".

وكان الفنان طوني عيسى قد تقدم بترشيحه للمجلس البلدي في بلدته عمشيت بعد أن وعد أبناء بلدته أنه سيقوم بوضع خبرته كفنان في خدمة الشأن العام. وهذا ما كان شدد عليه في برنامجه الانتخابي "هدفي الأساسي هو خدمة ضيعتي وأهلها".

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على صعيد آخر، ينتظر طوني عيسى وزوجته أمونة عيد ولادة طفلهما الثاني. وكانت نشرت أمونة حينها فيديو على وقع أغنية I Get To Love You، عبر حسابها على إنستغرام، وشاركته مع حسابي زوجها وابنتهما تاليا كشفت من خلاله عن نوع الجنين بطريقة مميزة بمشاركة مع ابنتها وتبين أنها حامل بصبي.

View this post on Instagram A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)



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