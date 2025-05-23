طرح بوستر الموسم الثالث من "Squid Game"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت شبكة نتفليكس بوسترًا تشويقيًا جديدًا للموسم الثالث من المسلسل الكوري الشهير "Squid Game"، والذي يُنتظر أن يُعرض في 27 حزيران المقبل.

ويظهر في الملصق عدد من وجوه اللاعبين الذين نجوا في المواسم السابقة، وعلى رأسهم البطل سونغ جي هون، في إشارة واضحة إلى عودتهم للمشاركة مجددًا في لعبة جديدة قد تكون الأخيرة.

الموسم الثالث سيحمل في طيّاته صراعًا أكثر قسوة من السابق، مع جائزة مالية ضخمة تبلغ 45.6 مليار وون كوري (ما يعادل 33 مليون دولار)، فيما يستمر المسلسل في توظيف أجوائه المزدوجة بين الطفولة البريئة والمنافسات الدموية، وتضم قائمة الشخصيات العائدة كلاً من: لي جونغ جاي بدور اللاعب 456، ييم سي وان بدور لي ميونغ جي، وكانغ ها نول بدور كانغ داي هو، إلى جانب عودة المحقق هوانغ جون هو، الذي تبيّن أنه نجا من إصابته في الموسم الأول، وفي مفاجأة جديدة، يقدم الموسم شخصية روبوت ضخم يُدعى "تشول-سو"، يظهر كنظير للدمية الشهيرة "يونغ-هي" التي ارتبط بها المشاهدون في اللعبة القاتلة "ضوء أحمر، ضوء أخضر".

الموسم الثالث سيشهد كذلك تطورات حاسمة في شخصية "الرجل الأمامي" (إنهو)، الذي يعود متخفّيًا داخل اللعبة كلاعب، بينما يسعى جي هون لتفكيك النظام من الداخل، بعد صدمة نفسية أصابته إثر مقتل صديقه في محاولة تمرد فاشلة بنهاية الموسم الثاني، وكان الموسم الثاني قد حصد أكثر من 126 مليون مشاهدة في 11 يومًا فقط بعد عرضه في ديسمبر 2024، ليصبح الأسرع تحقيقًا لهذا الرقم في تاريخ نتفليكس. ويأتي الموسم الثالث حاملاً شعار "استعد للعبة الأخيرة"، ما يشير إلى أن هذه الجولة ستكون ختامية ومصيرية في مسار السلسلة.

يُذكر أن "Squid Game" منذ انطلاق موسمه الأول أصبح ظاهرة عالمية، وفتح الباب أمام الإنتاجات الكورية لتغزو منصات البث العالمية، جامعًا بين الإثارة، والرمزية الاجتماعية، والدراما النفسية.





