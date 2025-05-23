ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة تجمعها بإبنتها تالا أمام الأهرامات في الجيزة، وأرفقتها برسالة مؤثرة حملت في طيّاتها مشاعر الأمومة والفقد، وكتبت كارول في تعليقها: "الدني حلوة. . بس بلحظة ممكن تغدرنا ونخسر أغلى الناس.. وفجأة بحس حالو الإنسان غريب والمكان اللي بيعيش فيه فاضي ومهجور… الوطن مش قطعة أرض وتراب وحجر… الوطن هو الإنسان اللي منحبو"، وأضافت موجهة كلامها لابنتها: "إنتِ يا تالا يا حبيبة قلبي، إنتِ الحب اللي زرعناه أنا وبيك بهالأرض... إنتِ النفس اللي رح يخليني كمّل هالطريق معك... وروح بيّك عايش فينا"، واختتمت الفنانة رسالتها بوعد مؤثر قالت فيه: "إيدي بإيدك وأختك حدك، رح نكتب قصتنا ونحقق الأحلام اللي رسمناها سوا، أنا وبيك... بوعدك يا عمري، كون إلك الأمان والسند والحضن الدافي لآخر لحظة من عمري" .

كانت هذه تفاصيل خبر في لحظة وجدانية أمام الأهرامات.. كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة لإبنتها تالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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