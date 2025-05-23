توم كروز يثير الجدل بسبب طريقة أكله للفشار

ميرنا وليد - بيروت - اجتاح اسم النجم العالمي توم كروز مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ليس بسبب مشهد أكشن جديد أو إعلان فيلم، بل بسبب لقطة عفوية أثارت موجة من التعليقات، ظهر فيها وهو يأكل الفشار بطريقة غريبة خلال مناسبة رسمية، وفي التفاصيل، ظهر كروز، البالغ من العمر 62 عاماً، في مقطع فيديو أثناء تقديمه على المسرح في فعالية أقيمت بصالة BFI IMAX في لندن، ضمن جولته الترويجية لفيلمه المقبل "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، وهو يتناول الفشار بطريقة اعتبرها البعض "بدائية" وغير معتادة، إذ كان يرمي الحبات إلى فمه بسرعة وبشكل عشوائي.



الفيديو انتشر بسرعة كبيرة، وانهالت عليه التعليقات التي راوحت بين السخرية والطرافة، حيث وصفه بعضهم بأنه يشبه الآباء في منتصف العمر وهم يأكلون، بينما شبّهه آخرون بأجدادهم خلال تناولهم الفول السوداني، فيما كتب أحدهم: "إنه يأكل مثل أي أب نعرفه في عمر الستين".

وسط هذا التفاعل الكبير، خرج توم كروز عن صمته خلال حلوله ضيفاً على برنامج "The Pat McAfee Show"، حيث سأله المقدم ممازحاً عمّا إذا كان يأكل الفشار فعلاً أو يتظاهر بذلك، فردّ كروز مبتسماً: "نعم، كنت آكله. الناس تعرف أنني أتناول الفشار دائماً عندما أذهب إلى السينما"، وفي سياق متصل، فجّر كروز مفاجأة بنفيه الأنباء المتداولة حول اعتزاله، مؤكدًا أنه لا يفكر بالتوقف، بل ينوي الاستمرار في التمثيل لسنوات طويلة قادمة، وذلك خلال لقاء صحفي على هامش عرض الفيلم في نيويورك.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تأتي ضمن حملة الترويج لفيلمه الجديد "The Final Reckoning"، وهو الجزء الثامن والأخير من سلسلة "المهمة المستحيلة"، المقرر عرضه في دور السينما في 23 ايار الجاري.