كيران كولكين ينضم إلى عالم "Hunger Games"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" عن انضمام الممثل كيران كولكين إلى طاقم العمل، حيث سيقدّم شخصية سيزار فليكرمان، المقدم الشهير للألعاب في عالم بانيم، وهي الشخصية التي قدّمها سابقًا الممثل ستانلي توتشي في الأجزاء الأصلية من السلسلة.



الفيلم الجديد يُعتبر مقدمة زمنية لأحداث ثلاثية "Hunger Games"، وتدور أحداثه قبل ربع قرن من انطلاق الجزء الأول، وتحديدًا خلال الدورة الخمسين من الألعاب، والتي تُعرف باسم "الحصاد". العمل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة سوزان كولينز.

المحور الرئيسي للفيلم يدور حول الشاب هايميتش أبيرناثي، الذي سيجسّده الممثل جوزيف زادا، وهو الشخصية التي لعبها وودي هارلسون في الأفلام السابقة، حيث يروي الفيلم مشاركته الأولى وفوزه في نسخة الألعاب آنذاك.

اختيار كولكين يأتي بعد فترة قصيرة من فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وهو ما يعكس رغبة صناع الفيلم في تقديم عمل قوي يجذب جمهور السلسلة ومحبي الأفلام الجديدة على حد سواء.

من المتوقع بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال عام 2026.