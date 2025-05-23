شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية فلاش باك على مسرح المركز الثقافي الإسباني.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية فلاش باك من تأليف جابريل براتيكو، وترجمة دكتورة نبيلة حسن، على مسرح المركز الثقافي الإسباني، غداً الأحد، العرض بطولة مروة عيد، وهالة مرزوق، وعصام الدين اشرف، وإخراج أسامة فوزي.

وتدور أحداث مسرحية فلاش باك حول ديفيد واللحظات التي تعيد نفسها في عقله، . كأن حياته متوقفة عند يوم موت زوجته صوفيا، ويعاني ديڤيد من اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD)، حيث يظل عالقًا في الماضي، يعيد التفكير مرارًا في ما حدث، وكأنه يعيش اللحظة نفسها بشكل متكرر.

تتصاعد الأحداث مع سلسلة من الفلاش باك التي تنقلنا بين صراعات ديڤيد مع زوجته صوفيا وخيانته مع سارة. صوفيا، التي كانت تعاني من أزمة قلبية، طلبت من ديڤيد إحضار الدواء. لكنه عندما عاد، تجمّد في مكانه ممسكًا الدواء في يده، عاجزًا عن مساعدتها، ليشاهدها تلفظ أنفاسها الأخيرة أمامه.

بعد موت صوفيا، قررت سارة الرحيل عن حياة ديڤيد، تاركةً إياه وحيدًا في مواجهة شياطينه. ومع مرور الوقت، أصبح ديڤيد أسيرًا لألمه النفسي. يختبر كل يوم لحظة موت زوجته وكأنه يعيشها لأول مرة.