مروان موسى وليجي سي يحققان نجاحاً كبيراً بـ "كلميني بالليل"

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "كلميني بالليل"، التي تجمع مغني الراب المصري مروان موسى والفنان ليجي سي، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها ضمن ألبوم موسى الجديد "الرجل الذي فقد قلبه".

الأغنية تمزج بين الإيقاع الهادئ وكلمات مليئة بالتأمل والعاطفة، وجاء في مطلعها:

"بالحب وبالتراضي

الدنيا تلف بينا

والمتحف جوا قلبي

مليان صور قديمة"، ويستعرض الثنائي خلال الأغنية رحلة عاطفية مشبعة بالحنين، والمشاعر المتضاربة، مع نبرة صوتية حالمة وهادئة، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهور موسى على مختلف المنصات، ويُعد الألبوم الجديد لمروان موسى استكمالاً لمشروعه الغنائي الذي يمزج بين الراب والرؤية الفنية الشخصية، حيث يركز على مشاعر العزلة، الحب، والصراع الداخلي، بلغة بسيطة وواقعية قريبة من الجيل الجديد.

يُذكر أن موسى يُعتبر من أبرز الأصوات في مشهد الراب المصري المعاصر، وسبق له التعاون مع عدد من الفنانين، إلى جانب نجاحات منفردة كان أبرزها "نفسك في إيه" و"مدينتي.