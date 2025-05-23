زينة بهذا الدور في "الشيطان شاطر" إلى جانب أحمد عيد

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة المصرية زينة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الشيطان شاطر"، حيث تجسد من خلاله شخصية مذيعة تدخل في سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات مع الممثل أحمد عيد، الذي يشاركها بطولة العمل.
الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، ويضم نخبة من الممثلين أبرزهم محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، ويُنتجه أيمن يوسف، الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى، بينما يجدد شراكته مع أحمد عيد بعد فيلم "ياباني أصلي" الذي جمعهما في 2017 وحقق وقتها نجاحاً جماهيرياً لافتاً، وتأتي مشاركة زينة في "الشيطان شاطر" بعد انتهائها من تصوير فيلم "بنات الباشا"، المأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل. ويتناول الفيلم قضايا المرأة ومعاناتها في سياق اجتماعي، ويشاركها بطولته ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وآخرون.
أما أحمد عيد، فكان آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى 2024، إلى جانب خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
فيلم "الشيطان شاطر" يُتوقع أن يُعرض خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الحماس بين صناعه والجمهور المتابع لمسيرة أبطاله الفنية.
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