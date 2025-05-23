بعد إتهامه بالإعتداء في ملهى ليلي.. كريس براون حرّ مؤقتًا وجاستن بيبر يدعمه

ميرنا وليد - بيروت - أعرب المغني الكندي جاستن بيبر عن دعمه لزميله كريس براون، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات البريطانية بكفالة مشروطة، إثر اتهامه في قضية اعتداء وقعت داخل ملهى ليلي في لندن عام 2023.



وكتب بيبر تعليقًا عند براون قائلاً: "مرحبًا بعودتك إلى المنزل"، في أول تفاعل علني له بعد الإفراج عن النجم الأميركي البالغ من العمر 36 عامًا، وكانت محكمة ساوثوارك كراون في لندن قد وافقت على إطلاق سراح كريس براون مقابل كفالة مالية بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.5 مليون دولار)، تشمل دفع 4 ملايين فورًا ومليون إضافي خلال أسبوع، إلى جانب شروط صارمة أبرزها تقييد جواز سفره، وتحديد محل إقامته، ومنعه من التواصل مع الضحية المزعومة أو زيارة ملهى "تايب" الليلي مجددًا، وبحسب وثائق المحكمة، فإن براون لم يُطلب منه بعد تقديم إقرار بالذنب، وسيُسمح له بالسفر خلال جولة حفلاته العالمية المقررة في حزيران و تموز، والتي تبدأ من أمستردام يوم 8 حزيران، وتشمل محطات في مانشستر ولندن وكارديف وبيرمنغهام وغلاسكو، وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على براون في مدينة سالفورد، بعد اتهامه بالاعتداء على منتج موسيقي بزجاجة تكيلا داخل ملهى ليلي، فيما وصفته السلطات بـ"هجوم غير مبرر"، ومن المقرر أن يمثل كريس براون مجددًا أمام المحكمة في 13 حزيران ، إلى جانب مغنٍ آخر يُدعى أومولولو أكينلولو (المعروف باسم هودي بيبي)، الذي يواجه تهمة مشتركة في نفس القضية.