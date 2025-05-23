منى واصف تنفي إشاعة مؤذية طالتها

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ خلال السّاعات الماضية، بخبر وفاة الممثّلة السّوريّة منى واصف، ما أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبّيها.

وفي تصريح خاصّ لموقع “بوسطة دراما”، نفت “واصف”، هذه الإشاعة جملةً وتفصيلًا، مؤكّدةً أنّها بخير وبصحّة جيّدة، رغم معاناتها من وعكة صحّيّة بسيطة. إذ قالت بعفويّة: “مرضانة شوي، مرشّحة… راحوا موّتوني”.

كما لفتت “واصف” إلى أنّها تلقّت عشرات الاتّصالات من أصدقائها ومحبّيها الّذين حرصوا على الاطمئنان إليها فور تداول الخبر.

نذكر أنّها ليست هذه المرّة الأولى التي تلاحق فيها شائعة الوفاة منى واصف، إذ سبق أن طالتها أنباء مشابهة خلال السّنوات الماضية.

فمن يتحمّل مسؤوليّة هذه الأكاذيب دون احترام خصوصيّة الفنّانين وتاريخهم الفنّيّ.