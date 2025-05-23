هالة صدقي توجه الشكر لـ مرتضي منصور بعد إخلاء سبيل عمر زهران

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة شكر، للمستشار مرتضى منصور، بعد مرافعته عن المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.

وكتبت هالة صدقي عبر انستجرام: "شكرا من القلب للمستشار الكبير مرتضي منصور انك عرفت تفرحنا كلنا كل اصحاب عمر زهران واهله واصحابه وزملائه وتلامذته شكرا لمجهودك وتعبك ومحاربتك في اكثر من جهة، ولولا مجهودك مكانش عمر معانا دلوقتي في وسطنا، شكرا لمرافعتك اللي استمرت اكتر من ساعة، وان شاء الله الفرحه الكبيرة علي ايديك".

وتابعت: “شكرا انك امنت وصدقت براءة عمر، شكرا انه بالرغم من مشاغلك الكثيرة جدا تبنيت قضية عمر وبدون اي مقابل، انت والمستشار المحترم الامين شريف حافظ الذي لم يترك عمر حتي لحظه دخول بيته معزز مكرم، والذي لم يذق طعم النوم ثلاثة ايام شكرا من القلب لتعبكم شكرا للشرفاء”.

وغادر المخرج عمر زهران، قسم شرطة الدقي وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأنهى المستشار مرتضي منصور والمستشار شريف حافظ محاميا عمر زهران اجراءات اخلاء سبيله وصحة افراجة من نيابة جنوب الجيزة الكلية.

وتصدر اسم المخرج عمر زهران تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبار حول الإفراج عنه بعد قضاءه نصف مدة العقوبة ثم إعادته لمحبسه مرة أخرى وعدم الإفراج عنه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :