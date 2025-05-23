أحمد السقا يفجّر مفاجآت عن منشور طلاقه وعلاقته بطليقته

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن مفاجآت كبيرة في أزمة منشور طلاق الفنان أحمد السقا من الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتها بالسقا، تناولت خلالها ما أثير أخيراً بشأن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج استمر 26 عاماً.

قالت وهبة، خلال تقديمها حلقة من برنامجها "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "تواصل معي اليوم الفنان أحمد السقا، وقلت له: هل يُعقل أن تُعامِل أم أولادك بهذا الشكل؟... هذه الجملة قلتها له صراحة، ودامت المكالمة نحو ساعة استمعت فيها إلى رواية مغايرة تماماً لما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أمور يمكن الحديث عنها، وأخرى لا، لأن كلمتي أمانة، وأنا مؤتمَنة من السقا على ما أقول".

وأضافت: "قلت له إن الناس غاضبة منك لأنك ظهرت بصورة المتعالي والمتعجرف، وكان سؤالي الأول له: لماذا تتعامل بهذه الطريقة مع الناس ومع أمّ أولادك؟ هل تتعالى عليهم؟ وكان رده مختلفاً عما يُشاع".

وأشارت وهبة إلى أن ما تقوله يستند إلى أقوال أحمد السقا، مؤكدةً أن حق الرد مكفول دوماً للإعلامية مها الصغير، موضحةً: "نحن لسنا في موقع خصومة، بل نحن هنا لقول الحقيقة كما هي، وأياً كانت، فإن موقفي اليوم هو للتعبير عن الحقيقة فقط".

وقالت وهبة: "بصراحة، كنت متعاطفة مع مها الصغير، وكنت غاضبة جداً من أحمد السقا بناءً على ما سمعته من أخبار. وكنت أتحدث من قلبي، إذ شعرت بحزن شديد تجاه ما قيل عن تصرفاته. لكن اليوم، أعاتب نفسي على هذا الموقف، وأدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "انزعجت من المنشورات التي تُنشر ثم تُحذف، وكنت أشعر أنني سأكون حادة جداً في انتقادي للسقا، لكن في مثل هذه الحالات يجب أن نتحرّى الحقيقة من مصادرها الموثوقة قبل إصدار الأحكام".

ونقلت بسمة وهبة عن السقا قوله: "أنا لم أكتب جملة واحدة تسيء الى أم أولادي، ولا يمكن أن أخطئ في حقها".

وأضافت أنها سألت السقا إن كان حسابه قد تعرّض للاختراق، فأوضح لها أن حسابات المشاهير والفنانين غالباً ما تُدار من جانب فِرق أو أشخاص وليس من جانبهم مباشرةً.

وأردفت وهبة بالقول: "قال لي إن المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقته، وأنه استيقظ ذات صباح ليفاجأ بكل ما يُقال عن أم أولاده، من دون علمه المسبق بذلك".

وواصلت وهبة: "أنا سألت أحمد السقا ليه سايب الأكونت لأختك وقريبتك؟ ولما سألني مين قريبته، قلت له: سمر السقا اللي بتعلّق باسمك في كل الصفحات، ففاجأني إنها مش قريبته، لكنها واحدة من الفانز واخدة لقبه".

كما كشفت وهبة أن السقا تحدث معها بصراحة، وأقسم لها بأنه لم يعتدِ على مها الصغير بالضرب يوماً طوال فترة زواجهما، ولا حتى أهانها بكلمة جارحة، بل على العكس، أكد أن مها قد تغيّرت تماماً في الفترة الأخيرة ولم تعُد تلك المرأة التي تزوجها وعرفها: "قال لي مها مبقتش مها... مش دي اللي كنت أعرفها".

وأكدت بسمة أن السقا نفى خلال المكالمة كل ما أثير حول عدم إنفاقه على أبنائه، موضحةً: "قال لي إنه أنفق بسخاء على زوجته وأولاده، بل وأظهر لها أدلة وفواتير تثبت دفعه 150 ألف جنيه إسترليني، و150 مليون جنيه مصري، خلال عام واحد في رحلات علاج وفواتير عمليات لمها في لندن، ومصاريف تعليم الأولاد".

وأضافت: "أحمد السقا أقسم لي إن لندن بقت كأنها ورا بيته من كتر ما كان بيسافر ليها، وأنه تكفل بكل مصاريف أبنائه ولم يدفع أي شخص مليماً واحداً لأبنائه"، مشيرةً إلى أنه كان يُهديها المجوهرات والماس حتى بدون طلب منها.

وأكدت بسمة أنها رأت بنفسها هذه الأدلة، وأن السقا رجل كريم و"ابن بلد"، لافتةً إلى واقعة خاصة رواها السقا، حيث اشترى عقد ألماس باهظ الثمن من محل الجواهرجي المعروف عصام المواردي خصيصاً لمها، ولم يكن متوافراً لديه، فطلب إعادة تصنيعه بسعر مضاعف واشتراه.

وأكدت أنها تعرف السقا منذ سنوات طويلة وتراه دائماً رجلاً كريماً ومحترماً، بالقول: "على طول بنتقابل في المستشفى لأننا مصابين في أعيننا، وهو هيعمل عملية زيي الأسبوع الجاي".

وتابعت أنها وعدت السقا بالتكتم على بعض التفاصيل، لكنها ستكشف فقط ما يُسمح لها بالكشف عنه، مشددةً على أن الصورة التي ظهر بها السقا في وسائل التواصل الاجتماعي لا تعبّر عن حقيقته.

ووجهت وهبة رسالة مباشرة إلى مها الصغير قائلةً: "أنا عارفة إني بحبك قد إيه، وإن لوالدك الغالي محمد الصغير مكانة كبيرة عندي، لكن بقولّك مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة".

وأضافت وهبة أن أكثر من يهدم حياة الإنسان أحياناً هم الأقرب إليه، مشيرةً إلى أن هناك مَن يتعمّد دفع الآخرين نحو الطلاق بدافع الفراغ أو الحسد: "أقول لمها، متسيبيش نفسك لحد يدمّر حياتك، راجعي نفسك، لأن أوقات بيكون أقرب حد ليكِ هو اللي بيخرب عليكِ".

وشددت على أهمية حل الخلافات الأسرية داخل الغرف المغلقة بعيداً من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن "الستر أولى... والنار اللي بدأت تولع لازم نطفّيها".

وأكدت أن أحمد السقا أخبرها أنه يجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع التكنولوجيا: "أنا عندي أمّية تكنولوجية، لكن اضطريت أتعلّم لما بدأت تحصل معايا حاجات غريبة".

وشرح لها كيف كان يشعر وكأن على هاتفه "عفريت"، حيث كان يحوّل أموالاً وتختفي، أو ينتظر رسائل لا تصله، مما تسبب له بقلق كبير، مضيفةً أن السقا بدا صادقاً ومندهشاً مما يحدث حوله، وطلب منها إيصال الحقيقة الى الرأي العام.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالقول إن مها الصغير لها حق الرد في أي وقت، لكنها تنصحها بصدق بأن توقف التصعيد، لأن الأمر بدأ يأخذ منحنى شخصياً، وبدأ الناس يتحدثون عن أفراد الأسرة، وهذا أمر غير مقبول: "كلنا نغلط، بس لازم نفرمل في الآخر... وأتمنى من مها وأحمد يغلقوا الباب ده، لأن اللي يحبّوا بعض مينفعش يخسروا بعض قدام الناس"

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