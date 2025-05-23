القاهرة - الخليج 365
في أولى خطواتها نحو إعادة طرح أغانيها التي تم حذفها من على "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية، بسبب أزمتها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرح الأغاني التي تم حذفها، إضافة الى أغانيها الجديدة، عبر كل المنصات الموسيقية، ومنها منصة "أنغامي"، وذلك بعد حلّ أزمتها القانونية مع "روتانا".
وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، قد أكد في بيان سابق له أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً نهائياً في الدعوى الرقم 533 لسنة 17، يقضي بأن عقد شيرين عبد الوهاب مع شركة "روتانا" قد انتهى تماماً، كما يُلزم الشركة بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه بسبب الأضرار التي لحقت بالفنانة.
وأضاف قنطوش: "شيرين عبد الوهاب نفّذت الشرط الجزائي طواعيةً، وأي حذف لأعمالها من المنصات ليس قانونياً، وعلى "روتانا" احترام أحكام القضاء وتنفيذها فوراً".
ومع صدور الحكم، بدأت شيرين عبد الوهاب في طرح أعمالها الجديدة عبر منصة "أنغامي" بشكل طبيعي، في خطوة تعكس طي صفحة الخلافات مع "روتانا" وفتح صفحة جديدة للتعاون مع منصات رقمية أخرى بعيداً من الأزمات القضائية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تتخذ خطوة جديدة بعد حلّ أزمتها مع "روتانا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.