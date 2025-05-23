شيرين عبد الوهاب تتخذ خطوة جديدة بعد حلّ أزمتها مع "روتانا"

في أولى خطواتها نحو إعادة طرح أغانيها التي تم حذفها من على "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية، بسبب أزمتها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرح الأغاني التي تم حذفها، إضافة الى أغانيها الجديدة، عبر كل المنصات الموسيقية، ومنها منصة "أنغامي"، وذلك بعد حلّ أزمتها القانونية مع "روتانا".

وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، قد أكد في بيان سابق له أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً نهائياً في الدعوى الرقم 533 لسنة 17، يقضي بأن عقد شيرين عبد الوهاب مع شركة "روتانا" قد انتهى تماماً، كما يُلزم الشركة بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه بسبب الأضرار التي لحقت بالفنانة.

وأضاف قنطوش: "شيرين عبد الوهاب نفّذت الشرط الجزائي طواعيةً، وأي حذف لأعمالها من المنصات ليس قانونياً، وعلى "روتانا" احترام أحكام القضاء وتنفيذها فوراً".

ومع صدور الحكم، بدأت شيرين عبد الوهاب في طرح أعمالها الجديدة عبر منصة "أنغامي" بشكل طبيعي، في خطوة تعكس طي صفحة الخلافات مع "روتانا" وفتح صفحة جديدة للتعاون مع منصات رقمية أخرى بعيداً من الأزمات القضائية.

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