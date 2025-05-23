هبة مجدي تُعبر عن مدى سعادتها بتكريم السيدة إنتصار السيسي لها

عبرت الفنانة هبة مجدي عن مدى سعادتها بتكريم السيدة انتصار السيسي لها، مشيرة إلى أنه من أهم التكريمات في حياتها.

ونشرت هبة صورة تكريمها من قرينة الرئيس عن دورها في مسلسل «عيشها بفرحة» عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وعلقت قائلة :«اتشرفت النهاردة بتكريمي من سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي عن شخصية يسر من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسلسل عيشها بفرحة، فرحت من قلبي وأعتبره من أهم التكريمات في حياتي».

واختتمت حديثها موجهة الشكر لصناع المسلسل قائلة :« شكرًا لصناع هذا العمل اللي رشحوني إني أقدم هذا الدور وهم عمرو محمود يس، وأحمد عبدالعاطي، وأستاذ البير مكرم».

يذكر أن حكاية «عيشها بفرحة» هى إحدى حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» المستوحى من كتاب يحمل ذات الاسم للدكتور الراحل مصطفى محمود، من بطولة هبة مجدي ونور إيهاب وهاني عادل ومحمود عمرو ياسين ورانيا منصور، من تأليف عمر محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، ودارت أحداثه حول شخصية يسر من متحدي الإعاقة وتحقيقها لحلمها بأن تكون مخرجة.

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