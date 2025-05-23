مي عمر تعلّق على مشاركتها في فعاليات "أقوى نساء" في السعودية

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها وثّقت من خلالها مشاركتها ضمن فعالية "أقوى نساء" التي أُقيمت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.وعلّقت مي على الصورة قائلةً: "فخورة بمشاركتي في فعالية "أقوى نساء" والتي أقيمت في الرياض. محاطة بالقوة والرؤية والهدف. تحية لكل امرأة تقود، وتُلهم، وترفع مَن حولها".
وتُعدّ فعالية "أقوى نساء" التي أُقيمت في الرياض جزءاً من الاحتفاء بالنسخة 28 من قائمة أبرز 100 امرأة من القيادات النسائية عالمياً، في مجالات مثل المال، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الاتصالات، البيع بالتجزئة، الطاقة، وغيرها، حيث سلّطت القائمة الضوء على سيدات يمتلكن سلطة فعلية في مؤسسات كبرى، وأخريات في طريقهن لترك بصمة عالمية، حيث شملت 52 امرأة من الولايات المتحدة، و48 امرأة من دول متعددة، من بينها: الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، سنغافورة، البرازيل، الى جانب حضور عربي لافت من الكويت والإمارات.
وكانت مي عمر قد أعلنت عن أولى مشاركاتها في فعاليات "مهرجان كان السينمائي الدولي"، حيث نشرت كواليس ظهورها على السجادة الحمراء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت صورها تفاعلاً واسعاً، وأشاد كثيرون بإطلالتها الراقية والجذّابة.
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