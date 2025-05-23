شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يستعدون لطرح ألبوماتهم الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عدد من نجوم الغناء وضع اللمسات النهائية على ألبوماتهم الجديدة استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث كشف بعضهم عن أسماء الألبومات وتفاصيل الأغانى والمشاركين فى صناعتها، وفيما يلى أبرز ملامح هذه الإصدارات المرتقبة.

تامر حسنى – "لينا معاد"

يعود النجم تامر حسنى بألبوم جديد يحمل اسم "لينا معاد"، يضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي يتعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم الشاعر أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، إلى جانب ألحان عمرو الشاذلي ورامي جمال، وتوزيع أحمد السلام.

ويُطرح الألبوم بطريقة الأغاني المنفردة (سينجل)، حيث يتم إصدار أغنية جديدة أسبوعيًا في تجربة يسعى من خلالها تامر إلى تقديم أشكال موسيقية متجددة.

أصالة – "ضريبة البُعد"

تستعد النجمة أصالة نصرى لطرح ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البُعد" عبر منصات السوشيال ميديا، ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني أبرزها كلام فارغ، حبة حبة، جرسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، مش وحشة، عندي اكتفاء، ماوحشتكش، المال السايب، والعنب الساقع.

وتعاونت أصالة في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الموسيقى منهم تامر عاشور، إيهاب عبدالواحد، مصطفى العسال، عمرو الشاذلي، محمد مصطفى، محمد عبدالمجيد، وليد العطار، جابر جمال، هشام البنا، وآخرين.

رامي جمال – "محسبتهاش"

كشف الفنان رامي جمال عن اسم ألبومه الجديد "محسبتهاش" عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاسم جاء بناءً على تصويت جمهوره، ويتضمن الألبوم 15 أغنية، ولا يزال يدرس إمكانية طرحه كاملاً دفعة واحدة أو إصدار أغنية كل ساعة في يوم الإصدار.

ويضم الألبوم تعاونات مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم الشاعران حسام سعيد وإيهاب عبدالعظيم، والملحنان سامر أبو طالب وعمرو الشاذلي، إلى جانب مجموعة من الموزعين أبرزهم محمد ياسر.

مصطفى كامل – ألبوم جديد يبدأ بـ"قولولي مبروك"

طرح الفنان مصطفى كامل أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "قولولي مبروك"، من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر هاني محروس.

ويتعاون مصطفى كامل في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، مدين، فارس فهمي، حسين زكريا، منعم، ومن الموزعين توما، طه الحكيم، أحمد أمين، مجدي داوود، ويشرف على عمليات الصوت أمير محروس، أحمد جودة، إسلام غلاب.