بعد أنباء انفصالها .. هكذا أطلت ماريتا الحلاني لأول مرة!

هكذا ظهرت ماريتا الحلاني لأول مرة بعد أنباء الانفصال!

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تأكيدات من المقربين على الانفصال

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هكذا وصفت ماريتا الحلاني الحياة الزوجية لـ "الخليج 365"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 07:28 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانيةخلال الفترة الماضية، قلق الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد أقل من عامين على زواجهما، حيث جاء ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.وفي خطوة غير متوقعة؛ فاجأت الفنانة اللبنانيةمتابعيها وجمهورها بأنها ستشارك في فيديو كليب شقيقها الوليد بأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ناسي"، والمقرر طرحها عبر منصات الموسيقى المختلفة.روج الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ناسي"، وفاجأ جمهوره بظهور شقيقتهمعه في الكليب؛ وهذا يُعد الظهور الأول لماريتا بعد أنباء انفصالها، مما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقد ظهرتبملابس سوداء وهي تمسك لافتة مكتوباً عليها "01"، ثم ظهرت وهي تحمل قلباً بيدها، وقد أثار ظهورها العديد من أسئلة جمهورها ومتابعيها؛ حول بدئها لحياة جديدة، وتمهيداً لعودتها إلى الساحة الفنية، خصوصاً بعد الغياب الأخير.وتدور كلمات أغنية "ناسي" حول مشاعر الخذلان؛ حيث تقول كلماتها "ناسي اللي كانوا ناسي، لعبوا بإحساسي، لعبوها بيّا"، في إشارة واضحة إلى الخيانة العاطفية والتلاعب بالمشاعر.أطلعوا على ماريتا ودانا والوليد يحتفلون بيوم ميلاد والدهم الفنان عاصي الحلانيوكانت العديد من المصادر المقربة من الطرفين قد أكدت خبر الانفصال بينوكميل أبي خليل والذي تم في هدوء تام وتفاهم بين الطرفين وبدون حدوث أي مشكلة، فيما لم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى انفصال ماريتا وكميل، لاسيما وأنهما تزوجا بعدجمعتهما، فيما ينتظر المتابعون تطورات القصة والتي سيتظهر خلال الأيام المقبلة.يذكر أن ماريتا الحلاني، كانت قد احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وخطفت ماريتا الأنظار بإطلالتها الرقيقة في حفل الزفاف، والتي شبهها البعض بإطلالة الأميرات، ودخلت إلى حفل الزفاف وهي ممسكة بيد والدها، وعلامات الفرح والسعادة تعلو وجهها.وفي حديث خاص سابق للفنانةلـ"الخليج 365" ورداً على سؤال كيف تصفين الحياة الزوجية، أجابت ماريتا: "حياتي الزوجية جميلة جداً لأنها ليست تقليدية ولا أشعر أنه تغير شيئاً في حياتي بالعكس صارت الأشياء فيها أحلى فأحلى. كانت حياتي حلوة وما تزال. نحن سعيدان جداً ومرتاحان سوياً ولا ضغوطات لديّ.وتابعت ماريتا الحلاني: "بالطبع زادت المسؤوليات وصارت أكبر بالحياة بحكم أنني أصبحت سيدة متزوجة. ولكنني أعيش تجربة جميلة. وعن الطبق المفضل الذي يحبه زوجها كميل أبي خليل من إعدادها، أجابت ماريتا لـ"الخليج 365": "زوجي كميل يحب كل شيء من يديّ (ضاحكة).. أعد له أطباقاً يحبها منها الدجاج مع الأرز والكريم فريش".

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