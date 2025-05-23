بعد تعليقه على قضية نجله.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان مع ابنه 

هكذا ظهر محمد رمضان مع ابنه!

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غضب محمد رمضان من نشر صور واسم ابنه في القضية

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هذه بداية أزمة ابن محمد رمضان

ابن محمد رمضان يواجه ضغوطاً نفسية شديدة

الاستئناف على الحكم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 07:28 مساءً - بعد خروجه عن صمته وتعليقه لأول مرة على قضية ابنه "علي"، وذلك بعد قرار محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إيداع نجل رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة، في واقعة التعدي على طفل زميله بأحد الأندية الاجتماعية وإصابته بكدمات شديدة في الوجه والجسد،ظهر مرة أخرىمع ابنه، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانمن خلال حسابه على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو ظهر خلاله مع ابنه "علي" من داخل سيارته، وهما يصوران الفيديو على أنغام أغنية رمضان الجديدة "لسه بدري عليه".وكان الفنانعبر عن غضبه من ردود أفعال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا على قضية نجله وتحدث خلال منشور مطوّل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن القضية وتفاصيل ما حدث بين ابنه والطفل المُعتدَى عليه في النادي، ومعبراً في البداية عن غضبه بنشر وسائل الإعلام اسم وصور ابنه علي. وذلك يتعارض مع القانون الذي يمنع نشر صورة الأطفال في وسائل الإعلام خلال القضايا.وروىفي المنشور تفاصيل الواقعة قائلاً: "ابني اللي كان واضح في الفيديو اللي النيابة شافته إنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي، وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت أسود زي أبوك و أبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام إنما أحنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي".وتابع: "وواضح إن ده كلام أهل طفل منهم، لأن مستحيل طفل يفكر كده، وده في حد ذاته بيزرع الحقد و الغل الطبقي بين الأطفال، ورحت لابني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الأمن ومدرب السباحة إنكم اخوات و جيران وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة".أطلعوا على أماكن التصوير تنتعش بـ 8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومهاوبدأت أزمة نجل، عندما وُجه له اتهام، قبل شهورٍ قليلة، بالاعتداء على طفل في الصف السادس الابتدائي يُدعى "عمر.م.س"، داخل أحد الأندية، بعد مشادة كلامية، مما تسبب له في أضرارٍ نفسية بالغة، فضلاً عن إصابته بكدمات في الوجه، الأمر الذي دفع والدة المجني عليه بتقديم بلاغ رسمي على الفور، ضد "علي محمد رمضان".ومن جانبه، أكد المحامي أحمد الجندي، المستشار القانوني للفنان، أنّ القضية تعود إلى تعرض نجل الأخير للتنمر من قبل الطفل المُعتدى عليه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، لافتاً إلى أنّ ابن محمد رمضان يُعاني أضراراً نفسية هو الآخر؛ نظراً لصغر سنه، حيث إنه في عمر العاشرة تقريباً، بينما تطور الأمر بشكلٍ كبير وسريع؛ إذ أصيب بنزلة معوية إثر الضغوط النفسية الشديدة التي تعرض لها على مدار الأيام القليلة الماضية.وأوضح أنّ حكم إيداع نجلدار رعاية، ليس نهائياً، بل هناك درجات تقاضي أخرى؛ إذ سيتقدم بطعن على الحكم، مُشيراً إلى أنه طلب من هيئة المحكمة تأجيل القضية لمدة أسبوع واحد، لحين تماثل ابن محمد رمضان للشفاء، ويتمكن من الحضور داخل المحكمة، إلا أنّ الطلب قوبل بالرفض، وصدر الحكم غيابياً.يمكنكم قراءة محمد رمضان يستعد لتجربة جديده مع كانيلو.. ما القصة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».