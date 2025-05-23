قبل أسابيع من عرضه.. فيلم "F1" لبراد بيت يشعل السباق دعائياً

ميرنا وليد - بيروت - كشفت شركة Warner Bros عن الملصقات الدعائية الرسمية لفيلم "F1"، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي براد بيت، قبل أسابيع قليلة من طرحه المرتقب في صالات السينما بتاريخ 27 حزيران 2025.



الفيلم الذي يدور في عالم سباقات الفورمولا 1، يقدّمه المخرج جوزيف كوسينسكي، ويتناول قصة سائق مخضرم يقرر العودة من الاعتزال للمنافسة مجددًا، إلى جانب سائق شاب في الفريق ذاته، ما يشعل صراعاً داخلياً لا يخلو من التحدي والتوتر، ونشرت الشركة أول تريلر رسمي للفيلم عبر منصة "إكس"، وبلغت مدته دقيقتين و28 ثانية، كاشفًا عن أجواء مشحونة بالإثارة والدراما داخل مضمار السرعة، وأفادت تقارير بأن تصوير الفيلم تم بالكامل في حلبات سباق الفورمولا 1 الحقيقية، مع إخضاع الممثلين لتدريبات خاصة على القيادة، في حين تم استخدام سيارات F2 معدّلة لتصوير المشاهد، حفاظاً على السلامة.

من جهته، عبّر النجم العالمي توم كروز عن إعجابه بالمشروع، وقال في تصريحات صحافية: "أنا متحمّس جداً لمشاهدته... براد بيت سائق موهوب، وسبق أن تسابقت معه في الكارتينغ خلال تصوير فيلم "Interview with the Vampire".

فيلم "F1" يُعد واحداً من أبرز الإنتاجات السينمائية هذا الصيف، ويجمع بين التشويق السينمائي والواقعية الميدانية في تصوير عالم الفورمولا 1، وسط ترقب كبير من عشّاق السباقات والسينما على حد سواء.