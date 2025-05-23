أول تعليق من مسلم بعد حملات التشهير بزوجته

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الفنان المصري مسلم على ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن زوجته يارا تامر، بعد انتشار شائعات تناولت حياتها الشخصية، من بينها تعاطي المخدرات وزيجات سابقة، وظهر مسلم في بث مباشر على حسابه، نافياً صحة هذه المعلومات، ومؤكداً أن زوجته لا علاقة لها بما يُنشر، وأضاف: "كل ما قيل غير حقيقي، وزوجتي لم تمر بتلك التجارب التي تم تداولها"، وتعليقاً على الاتهامات، أوضحت يارا تامر عبر حسابها أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد البلوجر أروى قاسم، التي كانت قد تحدثت عنها في أحد الفيديوهات المتداولة.

وأشارت إلى أنها كانت تمر بظروف صحية خلال الفترة التي انتشرت فيها الشائعات، ونشرت صوراً من داخل المستشفى لدحض الادعاءات، وفي سياق آخر، نفت يارا أيضاً ما تردد حول انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن علاقتهما ما زالت مستمرة، رغم ما وصفته بـ"الضغوط والتدخلات". وقالت: "مررنا بمواقف أصعب، ولا نية لدينا للانفصال" .