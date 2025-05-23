حقيقة إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر

تسبب غياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الغنائية والحفلات خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد عودة أغانيها المحذوفة الى "يوتيوب" مرة أخرى، في انتشار أخبار تزعم صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إحياء حفلات غنائية داخل مصر، وهو ما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ردّه الأول على تلك الأخبار، نفى أحمد أبو المجد، سكرتير نقابة الموسيقيين، في بيان له، إصدار النقابة أي قرار بهذا الشأن، مؤكداً أن كل ما يُثار حول هذا الأمر عار تماماً عن الصحة.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب شاركت في موسم رمضان الماضي بصوتها في مسلسل "إخواتي"، حيث استعان المخرج محمد شاكر خضير بعدد من أغنياتها ضمن أحداث العمل.

كما ظهرت شيرين في إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، تصدّرت به "الترند" طوال شهر رمضان، خاصة أنه يُعد الظهور الأول لها في الإعلانات منذ أزمتها مع طليقها حسام حبيب.

يُذكر أن مسلسل "إخواتي" هو تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، ومن بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، ونخبة من النجوم.

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