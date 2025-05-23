عمرو دياب يتلقّى طلباً غريباً من شاعر غنائي

تلقّى الفنان عمرو دياب طلباً غريباً من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، حيث طالبه بطرح كل الأغاني التي سجلها خلال الفترة الماضية، رابطاً ذلك بقرار اتحاد كرة القدم المصري بعدم هبوط فريق نادي الإسماعيلي من الدوري العام المصري، الأمر الذي اعتبر بعض جمهور "الهضبة" أن لا علاقة له بمطربهم المفضّل، خاصة أنه من محافظة بورسعيد وليس الإسماعيلية، فيما اعتبره البعض الآخر مزحة من تاج الدين.

ونشر خالد تاج الدين عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" تعليقاً قال فيه: "زي ما اتحاد الكورة لغى الهبوط ما تنزل كل الأغاني اللي سجّلتها وتفرح الناس".

وانهالت على الشاعر خالد تاج الدين التعليقات المثيرة التى طالبت أيضاً عمرو دياب بتنفيذ ما يقوله الشاعر الكبير.

من ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة، حضره الآلاف من جمهوره الذين ردّدوا أغانيه قبل صعوده الى خشبة المسرح.

كما عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقياً قصيراً يلخّص مشوار عمرو دياب، وقد تفاعل معه الجمهور بحماسة وردّدوا الأغاني التي عرضها، ليصدح بعدها صوت "الهضبة" وهو يغنّي "يا أنا يا لأ" مع صعوده الى المسرح وسط هتافات الحاضرين.

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