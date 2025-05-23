شكرا لقرائتكم خبر عن زينة مذيعة فى أحداث فيلم الشيطان شاطر مع أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة زينة شخصية مذيعة ضمن أحداث فيلم الشيطان شاطر مع النجم أحمد عيد والذى يتواصل تصويره حالياً، ومع توالى الأحداث تحدث العديد من المواقف بينها وبين أحمد عيد.

فيلم "الشيطان شاطر" من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى فيما يكرر عمله مع الفنان أحمد عيد بعدما قدما سوياً فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 نجاحاً لافتاً وقت عرضه.

زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.

آخر أعمال أحمد عيد فى السينما، فيلم "أهل الكهف" الذى تم عرضه فى عيد الأضحى 2024، وشارك فى بطولته إلى جانب بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.