أول ظهور لـ أحمد السقا بعد طلاقه من مها الصغير.. ما علاقة أسماء جلال؟

أحمد السقا مع المخرج أحمد عبدالوهاب من حفل يوم ميلاد أسماء جلال - الصورة من حساب أحمد عبدالوهاب على إنستغرام

https://www.instagram.com/p/DJ_ssKjscZu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_ssKjscZu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_ssKjscZu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 05:49 مساءً - ظهر الفنانا لأول مرة بعد إعلان طلاقه من زوجته الإعلاميةبعد زواج دام 26 سنة، حيث حرص على التواجد في حفل يوم ميلاد الفنانةالذى أقامته مساء أمس الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكشفت الصور التي نشرها النجوم عن تواجد السقا في الحفل.المخرجنشر على حسابه بموقع إنستغرام صوراً مع العديد من النجوم أثناء حضورهم حفل يوم ميلاد الفنانة أسماء جلال وكان من بينهم الفنان أحمد السقا، ليكون هذا الظهور الأول له في مناسبة اجتماعية بعد إعلان طلاقه من زوجته مها الصغير والذي أثار جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين بسبب طريقة صياغة بيان الطلاق.يمكنكِ قراءة.. بعد أنباء طلاقهما رسمياً.. محطات في علاقة أحمد السقا ومها الصغيروكان الفنان أحمد السقا قد تعرَّض لسيل من الانتقادات بسبب صياغة البيان الذي أعلن فيه طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير، وهو ما جعله يقوم بحذف المنشور من حسابه على موقع فيسبوك وإجراء بعض التعديلات على صياغته ونشره مرة أخرى، ولكن للأصدقاء فقط، إلا أن ذلك لم يجعله في مأمن من الانتقادات سواء من رواد السوشيال ميديا أو العاملين في الوسط الفني.حاول توضيع العديد من الأمور بخوض منشور طلاقه، مستعيناً بالإعلامية بسمة وهبة، حيث دار بينه وبينها مكالمة تليفونية مطولة، كشفت عنها الإعلامية خلال تقديمها برنامجها "90 دقيقة" على قناة "المحور" أمس الخميس ودافع في المكالمة عن نفسه ورد على الاتهامات التي طالته بالإساءة إلى طليقته وأم أولاده مها الصغير.اقرئي أيضاً.. أحمد السقا يبرىء نفسه من الإساءة لأم أولاده ويرد على اتهامه بضربها وعدم انفاقه عليهاونقلت بسمة وهبة عنقوله: "أنا لم أكتب جملةً واحدةً تسيء في حق أم أولادي، ولا يمكن أن أخطئ في حقها"، وإن المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقته، وأنه استيقظ ليتفاجأ بكل ما يُقال عن أم أولاده، كما أقسم أنه لم يمد يده على مها يوماً، ولا أهانها بكلمة جارحة، بل على العكس، كشف أنها التي تغيرت تغيّراً تاماً في الفترة الأخيرة وتحولت لشخص مختلف تماماً عن المرأة التي تزوجها وعرفها".وأردفت بسمة وهبة بأنها عندما واجهته بما يُشاع أنه لا يُنفق على أولاده وبيته أُصيب بحالة من الذهول والصدمة لافتة أنه أظهر فواتير وأوراقاً ثبت إنفاقه 150 ألف جنيه إسترليني خلال عام واحد في رحلات علاج وفواتير عمليات لـ مها في لندن، ومصاريف تعليم الأولاد، وقال إنه أصبح يشعر بأن لندن متواجدة في الشارع وراء المنزل بسبب ذهابه كثيراً إليها، كما أكد على إهدائه لها المجوهرات والماس حتى دون طلب منها.يُذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت أصبحت هذه الشائعات حقيقة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».