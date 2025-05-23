ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة السودانية إسلام مبارك في فيلم "بنات فاتن".

إسلام التي حققت نجاحاً في مصر بسبب دورها في مسلسل "أشغال شقة جداً" تشارك للمرة الأولى في عمر من بطولة الممثلة المصرية يسرا.

"بنات فاتن" بطول يسرا، باسم سمرة، هدى المفتي، مصطفى شحاتة، إخراج محمد نادر الذي كتب السيناريو بالمشاركة مع أمينة مصطفى.

وحالياً يتم تصوير الفيلم ومن المقرر طرحه في دور العرض قريباً.

إسلام نالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2025 عن دورها في فيلم "سيرة أهل الضي" في الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها في "أشغال شقة جداً" .. إسلام مبارك مع يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.