لعبة "Clash of Clans" و"Clash Royale" إلى مسلسل أنيميشن ضخم قريباً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نتفليكس عن بدء إنتاج سلسلة رسوم متحركة جديدة مقتبسة من عالمي Clash of Clans وClash Royale، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أضخم مشاريع الأنيميشن للمنصة حتى اليوم.



اللعبتان، المطوّرتان من قبل شركة Supercell الفنلندية، تجاوزتا 4 مليارات تحميل، ويصل عدد اللاعبين الشهريين فيهما إلى أكثر من 83 مليون حول العالم، وذكرت نتفليكس في بيان رسمي: "سنعيد لمّ شمل العشيرة… ونحوّل عالم Clash إلى مسلسل مليء بالمغامرات، الكوميديا، والمعارك الأسطورية."

المشروع يقوده المخرج فليتشر مولز، الذي سبق له التعاون مع Supercell، ويُشارك في إنتاجه رون واينر، المعروف بأعماله في Futurama وSilicon Valley.

ويُنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال حدث Tudum 2025 في 31 مايو الجاري.

يُشار إلى أن نتفليكس سبق وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال تحويل الألعاب إلى أعمال تلفزيونية، أبرزها "Arcane" المستوحى من League of Legends، والذي نال إشادة نقدية واسعة.