هذه مستجدات الحالة الصحية لعمرو الليثي

ميرنا وليد - بيروت - خرج الإعلامي عمرو الليثي، من العناية المركزة التي مكث فيها بعد خضوعه لجراحة منذ أيام.



الليثي كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لكل تكرم وسأل عنى في فترة مرضى، سواء باتصال، أو رسالة، أو زيارة، أو دعوة صادقة بظهر الغيب، محبتكم ودعمكم كان لهم الأثر الطيب الكريم في رفع معنوياتى وتخفيف الألم عنى.الحمد لله الذي أكرمنى وخرجت من الرعاية المركزة بعد إجراء الجراحة لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم وربنا يحفظكم وكل من تحبون من كل مرض وسوء ويبارك في صحتكم ويديم محبتنا لوجهه الكريم".