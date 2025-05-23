فتحي عبد الوهاب يربك الجمهور برسالة غامضة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري فتحي عبد الوهاب موجة من الجدل والتكهنات، بعدما نشر عبر حسابه بوسترًا دعائيًا لشخصية "الدكتور سميح" التي جسّدها في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، وكتب على الصورة عبارة مثيرة وغامضة: "سميح هيعمل خير.

. قريباً"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

اللافت أن المنشور لم يقتصر على الصورة والعبارة، بل أُرفق بخلفية صوتية لأنشودة "مولاي إني ببابك" بصوت المبتهل الراحل سيد النقشبندي، ما أضفى على المنشور بعدًا روحانيًا زاد من تعقيد الرسالة وحيرة المتابعين. إذ أن "سميح" في المسلسل كان تجسيدًا للشرّ، فهل من المنطقي أن "يعمل خير"؟

التكهنات لم تتوقف، فالبعض رجّح عودة الشخصية في جزء جديد من "المداح"، بينما ذهب آخرون إلى احتمالية تحوّل "سميح" إلى بطل لعمل مستقل، أو حتى لمشروع غير تقليدي يدمج الدراما بالروحانيات.

يُذكر أن فتحي عبد الوهاب قدّم مؤخراً أداءً لافتاً في مسلسل "ظلم المصطبة" في رمضان، إلى جانب ريهام عبد الغفور، وإياد نصار، وبسمة، من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج محمد علي.



