بالصور- بكثير من الحب، طوني عيسى وزوجته يحتفلان بمناسبة سعيدة

إحتفل الممثّل اللبنانيّ طوني عيسى بعيد زواجه الرّابع من زوجته أمّونة عيد، إذ شاركا متابعيهما عبر “إنستغرام”، صورًا ومقاطع فيديو رومنسيّة لهما خلال احتفالهما بالمناسبة.

وظهر الثّنائي بقمة السّعادة، أمام قالب حلوى على شكل قلب، كتب عليه بخط أحمر عبارات الحبّ.

وأرفقت أمّونة الصّورة برسالة مؤثرة قالت فيها: “منذ أربع سنوات قلنا: نعم وكانت أعظم رحلة في حياتي. لقد أدخلت الحبّ والسّعادة إلى قلبي! عيد زواج سعيد يا حبّي”، وسط تفاعل كبير من المتابعين والمحبّين الّذين قدّموا لهما التّهاني وتمنّوا لهما دوام السّعادة والحبّ.

من جهته، نشر “عيسى”، أكثر من مقطع فيديو من الاحتفال عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” وعلّق:”عيد زواج سعيد حبيبتي”.

نذكر أنّ طوني عيسى، كان قد فاز بعضويّة مجلس بلديّة بلدته عمشيت، بعدما حقّقت لائحته الانتخابيّة “أمل عمشيت”، فوزًا كاسحًا ونال “عيسى” النّسبة الأكبر من الأصوات ضمن اللائحة.

على الصّعيد الفنّيّ، يُعرض لطوني حاليًّا مسلسل “فرانكلين”، على منصّة نتفلكس من انتاج ايغل فيلمز.