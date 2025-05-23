شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مسلم تنفى شائعات طلاقهما بعد ساعات من الزواج: عمرى ما هتخلى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم حقيقة انفصالها عنه بعد ساعات من زواجهما، على خلفية الخلاف الذى نشب بينها وبين إحدى البلوجرات تدعى أروى قاسم.

وردت يارا تامر على سؤال أحد المتابعين يستفسر عن حقيقة طلاقها، لترد عليه: "فيك يا حبايب قلبى أنا ومسلم عدينا بحاجات أصعب من كدا بكتير، وفضلنا متمسكين ببعض وعمري ما هتخلى عنه ولا هو يقدر يعيش من غيري وهيردلي اعتباري ويطلع ينهي القرف دا كله".



يارا تامر

وكانت يارا تامر نشرت فيديو من حفل زفافها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "ربنا ما يحرمنى منك يا نور عينى أنت كل حاجة ليا في الدنيا أبويا وضهري وسندي في الدنيا وماعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".

واحتفل المطرب مسلم بزواجه يوم الثلاثاء الماضي، بحضور الأصدقاء المقربين من العروسين، وأعرب المطرب مسلم عن سعادته الكبيرة، وقال مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": "دايمًا بحب أكون مختلف وجديد سواء في لبسي أو في الأغاني اللي بقدمها.. وفرحي كان أهم ليلة في حياتي"، وأضاف: "بشكر كل الناس اللي شاركتني الفرحة وحضرت، وبتمنى الخير والسعادة للجميع".