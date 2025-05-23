شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تجمع بين الأناقة والرقى فى مهرجان كان السينمائى بـ3 إطلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة أمينة خليل الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ظهرت بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الرقي والأناقة، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة وهو أمر ليس جديدا عليها في الظهور به على السجادة الحمراء في المهرجانات والمحافل الفنية والسينمائية.



امينة خليل بفستان وردي

حضرت النجمة أمينة خليل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وظهرت خلال بفستان وردي فاخر بطبقات من الريش الناعم، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر مشدودة أظهرت ملامحها الجذابة.



امينة خليل بفستان من اللون الاصفر

وفى إطلالة أخرى، ارتدت النجمة أمينة خليل فستاناً من اللون الأصفر الفاتح مزين بورود بيضاء على الكتف، اتسمت الإطلالة بالبساطة والرقي، واعتمدت على وضع مكياج برونزياً أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر أظهر رقتها.



امينة خليل بفستان فضى براق

وفى الإطلالة الثالثة، ظهرت أمينة خليل في إحدي فعاليات مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستان فضي براق بتفاصيل ناعمة وانسيابية، تميز بتصميم أنيق أبرز رشاقتها، ونسّقت الإطلالة مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.

يذكر أن النجمة أمينة خليل حققت نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل لام شمسية، من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وشاركه أمينة خليل في البطولة كلاً من، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.



امينة خليل



الفنانة امينة خليل



النجمة امينة خليل



امينة خليل في مهرجان كان



امينة خليل فى مهرجان كان السينمائي