الأخرس يتخطى هذا الرقم بـ "سكابا" خلال شهر

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية "سكابا" للفنان الأردني الأخرس الـ 15 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها منذ شهر تقريبا، اذ انها تحقق نجاحا لافتا عند الجمهور.



الجدير ذكره ان أغنية "سكابا" من كلمات و توزيع الأخرس نفسه، الحان و غيتار جوزيف ديميرجيان، ميكس و ماستر زياد علان، أما الكليب فصور تحت إشراف المخرج دانيال حبيب.

وكان الفنان الأردني الأخرس قد طرح على قناته الخاصة عبر يوتيوب، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "سنين"، وهي من كلماته وألحانه، وبدأ الجمهور يتداولها بكثرة عبر مواقع التواصل.