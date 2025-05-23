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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني سعيد سرحان صورة له جمعته بالممثل التركي أراس بولوت إينملي ومخرج مسلسل "العبقري" أوموت الذي ايضا تولى إخراج مسلسل "كرنتينا" الذي شارك فيه سعيد سرحان ولم يُعرض بعد.
وقد بارك سعيد لهما على نجاح مسلسل "العبقري" قائلا: " الف مبروك لما قدمتماه في مسلسل العبقري".
على صعيد آخر حل سعيد سرحان مؤخرا ضيفًا على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامج "ما بدا هلقد".
وتحدث سعيد سرحان وهلا المر، عن مسلسل "بالدم" وأهميته في الدراما اللبنانية، وأشار سرحان إلى أن العمل بمثابة رد اعتبار للممثلين اللبنانيين، وأكد على كفاءتهم وقدرتهم على منافسة ممثلين في المرتبة الأولى. ووصف الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأنها "هرمون السعادة".
كانت هذه تفاصيل خبر سعيد سرحان يلتقي بـ أراس بولوت إينملي ومخرج "العبقري"..تعاون لم يُبصر النور بعد-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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