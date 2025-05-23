بالتعاون مع أوركسترا قطر الفيلهارمونية ..عمر الرحباني يشعل أجواء الدوحة تحت عنوان "لبنانيات"

ميرنا وليد - بيروت - أحيا المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني عمر الرحباني، ليلة الجمعة 16 أيار/ مايو 2025، حفلاً موسيقيًا استثنائيًا حمل عنوان "لبنانيات"، وذلك على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب وبرعاية وزارة الثقافة القطرية.

وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ضم عشاق الموسيقى اللبنانية من مختلف الجنسيات.

تميزت الأمسية بتقديم أعمال لبنانية كلاسيكية أعيد توزيعها بأسلوب معاصر، بالتعاون مع أوركسترا قطر الفيلهارمونية بقيادة المايسترو العالمي إلياس غراندي، وبمشاركة عدد من الموسيقيين اللبنانيين.

وجاء البرنامج غنيًا بالأعمال الخالدة التي نُفّذت برؤية فنية حديثة، ما أضفى طابعًا متجددًا على التراث الموسيقي اللبناني.

إلى جانب الأغاني التراثية، قدم الرحباني مؤلفاته الخاصة التي حملت طابعًا موسيقيًا معاصرًا يعكس رؤيته الفنية، ما أضاف بعدًا جديدًا للأمسية.

وكان من أبرز لحظات الحفل مشاركة الفنانة القطرية دانا المير، التي أطلّت على المسرح بأداء مبهر قدّمت خلاله أغنيتين بمرافقة عمر، إحداهما أغنية جديدة لم تصدر بعد من تأليفه، لتأسر بصوتها الجمهور وتترك بصمة خاصة في الحفل.

وشهدت الأمسية أيضًا مزجًا متناغمًا بين الآلات الشرقية التقليدية والآلات الغربية الكلاسيكية، ما أسفر عن تجربة سمعية فريدة، رافقتها عروض بصرية ساحرة عززت من الجمال الفني للمناسبة.

وفي ختام الحفل، عبّر عمر الرحباني عن امتنانه لتقديم "لبنانيات" في قطر، مؤكدًا أن هذا المشروع ليس مجرد حفل بل رسالة فنية لإحياء التراث اللبناني والتعريف بغناه وتنوعه الثقافي.

مرة أخرى، يثبت عمر الرحباني من خلال هذا العمل الفني قدرته على الدمج بين الأصالة والابتكار، مقدمًا للجمهور تجربة موسيقية استثنائية تؤكد أن الموسيقى اللبنانية قادرة على العبور إلى مختلف الثقافات والوصول إلى القلوب حول العالم.

